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Лікарі назвали хворобу, яку найчастіше виявляють у дітей та молоді

Яку хворобу найчастіше виявляють у дітей (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Астма - це хронічна хвороба, яка найчастіше проявляється періодичними нападами задишки та свистячими хрипами. Як виявилось, така хвороба найчастіше може виникати у дітей та підлітків.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку Zdorovishi razom.

Що потрібно знати

Як правило, напади відбуваються під час фізичної активності або вночі.

Бронхіальною астмою можуть хворіти люди усіх вікових груп, але найчастіше це діти та молодь.

Бронхіальна астма розвивається як хронічне запалення дихальних шляхів, а саме бронхів. Під час нападу збільшуються слизові оболонки бронхіол, внаслідок чого звужуються дихальні шляхи, людина не може нормально вдихнути повітря чи видихнути.

Медики кажуть, що коефіцієнт смертності від астми не є найвищим в категорії хронічних хвороб. Однак часті напади астми у більшості випадків значно погіршують якість життя, адже людина страждає від безсоння, втоми, низької активності.

Які симптоми та як зменшити ризик

Бронхіальна астма проявляється по-різному. Симптоми можуть турбувати періодично або постійно. Вони включають напади задухи, задишку, сухий і надривний кашель, свистячі хрипи при видиху, біль в грудях.

Щоб зменшити ризики бронхіальної астми дотримуйтесь таких порад:

  • слідкуйте за чистотою вдома - регулярно прибирайте і провітрюйте приміщення
  • стежте за рівнем сухості повітря, за потреби - зволожуйте і фільтруйте його спеціальними приладами
  • обмежте використання побутової хімії, а під час прибирання користуйтеся гумовими рукавичками і маскою
  • при перших підозрах на алергію, зверніться до лікаря
  • оскільки причиною астми можуть стати деякі препарати, не займайтесь самолікуванням, перед прийомом будь-яких ліків радьтеся з лікарем

Важливо бути активними, навіть якщо ви не займаєтесь спортом, мотивуйте себе гуляти щодня за будь-якої погоди.

 

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