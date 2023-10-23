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Лікар розповів, за якого синдрому пацієнтам рекомендують пити кока-колу

Понеділок 23 жовтня 2023 09:04
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Лікар розповів, за якого синдрому пацієнтам рекомендують пити кока-колу Фото: Кока-кола допоможе за підвищеного ацетону (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Михайло Цюрак

Діти через незрілість свого організму часто страждають від ацетонемічного синдрому - патологічного стану, що супроводжує деякі інфекції (ГРВІ, ротавірус тощо). Часто при ацетонемічному синдромі лікарі рекомендують пити кока-колу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram сімейного лікаря Михайла Цюрака.

Що таке ацетонемічний синдром

Ацетонемічний синдром - це накопичення у крові продуктів розпаду білків та жирів, які називаються кетоновими тілами. До кетонових тіл відносять і ацетон (звідки і назва синдрому).

Накопичення таких речовин під час інфекції в організмі пов'язане з підвищеними енергетичними витратами на боротьбу з її наслідками (лихоманка інтоксикація тощо). В основному енергетичні витрати організму забезпечуються глюкозою (цукор), якщо її мало, наш організм розщеплює білки та жири, утворюючи побічний продукт – ацетон.

Симптоми ацетонемічного синдрому

  • фруктовий запах із рота
  • блювота
  • різкий біль у животі
  • лихоманка

Чому кока-кола полегшує ацетонемічний синдром?

Великий вміст цукру в напоях дозволить організму отримувати енергію традиційним шляхом, мінімізуючи ризик утворення ацетону та появи симптомів.

Для лікування ацетонемічного синдрому підійде не тільки кока-кола, а й звичайні солодкі чаї або компоти.

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