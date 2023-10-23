Лікар розповів, за якого синдрому пацієнтам рекомендують пити кока-колу
Діти через незрілість свого організму часто страждають від ацетонемічного синдрому - патологічного стану, що супроводжує деякі інфекції (ГРВІ, ротавірус тощо). Часто при ацетонемічному синдромі лікарі рекомендують пити кока-колу.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram сімейного лікаря Михайла Цюрака.
Що таке ацетонемічний синдром
Ацетонемічний синдром - це накопичення у крові продуктів розпаду білків та жирів, які називаються кетоновими тілами. До кетонових тіл відносять і ацетон (звідки і назва синдрому).
Накопичення таких речовин під час інфекції в організмі пов'язане з підвищеними енергетичними витратами на боротьбу з її наслідками (лихоманка інтоксикація тощо). В основному енергетичні витрати організму забезпечуються глюкозою (цукор), якщо її мало, наш організм розщеплює білки та жири, утворюючи побічний продукт – ацетон.
Симптоми ацетонемічного синдрому
- фруктовий запах із рота
- блювота
- різкий біль у животі
- лихоманка
Чому кока-кола полегшує ацетонемічний синдром?
Великий вміст цукру в напоях дозволить організму отримувати енергію традиційним шляхом, мінімізуючи ризик утворення ацетону та появи симптомів.
Для лікування ацетонемічного синдрому підійде не тільки кока-кола, а й звичайні солодкі чаї або компоти.
Раніше ми повідомляли, яке захворювання у новонароджених лікувати не потрібно.
Також ми писали, як отримати допомогу при усиновленні дитини.