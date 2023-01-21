Лікар розповів, з яким фруктом категорично не можна поєднувати ліки

Чому ліки не можна поєднувати з грейпфрутом

За словами лікаря, фуранокумарини, які містяться в грейпфруті, мають властивості блокувати ферменти (CYP3A4). Однак, саме за допомогою них відбувається метаболізм деяких лікарських засобів, таким чином підвищуючи їхню концентрацію в крові.

Зокрема, це призводить до передозування, немов прийняли не одну пігулку, а три чи навіть сім. До того ж деякі ліки в поєднанні із грейпфрутовим соком або навіть грейпфрутом дають побічні ефекти.

Важливо, що навіть склянка грейпфрутового соку (250 мл) може спричинити пригнічення CYP3A4 протягом 24-48 годин.

Наразі відомо про 85 препаратів, на чию фармакокінетику впливають грейпфрути, ось деякі з них:

антибіотики (Кларитроміцин, Еритроміцин);

статини (Аторвастатин, Ловастатин, Симвастатин);

блокатори кальцієвих каналів (Дилтіазем, Фелодипін, Ніфедипін, Верапаміл);

антигістамінні (препарати від алергії);

імуносупресанти;

антиаритміки (Аміодарон);

препарати для лікування еректильної дисфункції.

Прийом грейпфрутового соку та фелодипіну (препарат для зниження артеріального тиску) призведе до підвищення концентрації в крові до 2-3 разів.

В результаті відбудеться надмірне зниження тиску, підвищення частоти серцевих скорочень та виникнення побічних ефектів - головний біль.