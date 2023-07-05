Лікар розповів, як щодня та без ліків підтримувати здоров'я судин і серця (відео)

Різноманітні дослідження та статистики показують, що серцево-судинні захворювання займають найбільшу частку серед недуг українців. Ці ж захворювання стають причиною передчасної смерті. Однак усе залежить від вашого способу життя.

Як підтримувати здоров'я судин, розповів сімейний лікар Володимир Голокоз на своїй сторінці в Instagram.

Зменште споживання тваринних жирів

До них належать свинина, яловичина, баранина, а також оброблене м'ясо та напівфабрикати, такі як м'ясо, сосиски тощо.

Крім того, не варто зловживати жирними домашніми молочними продуктами. Обирайте "молочку" середньої жирності.

Збільште споживання рослинних жирів

Вони відіграють важливу роль і для захисних функцій організму, і для роботи мозку. Звертайте увагу на різні жирні кислоти: омега-3, омега-6, омега-9. Їхніми джерелами в харчування є різні рослинні олії, крім кокосової, жирні сорти риби, авокадо, горіхи та насіння.

Лікар радить особливу увагу приділити саме жирним кислотам омега-3, адже вони знижують ризик розвитку хвороб серця в людини.

Забудьте про фастфуд

У ньому міститься багато трансжирів, які забивають судини, у результаті чого можуть утворюватися бляшки. До слова фастфуд - це не лише смажена картопля та бургери, як ви могли подумати.

Це й магазинна випічка, і солодощі, і навіть енергетичні батончики часто стають джерелом трансжирів.

Споживайте багато клітковини

Ця порада є не новою, проте завжди актуальною. Адже збалансоване харчування неможливе без овочів і фруктів.

Запам'ятайте просте правило: клітковина повинна бути в кожному вашому прийомі їжі та займати не менше 50% тарілки.

Будьте фізично активними

Ідеально, звісно, мати більш як три тренування на тиждень тривалістю по 40 хвилин. Проте не завжди виходить знайти на це час та енергію.

Якщо ви не можете дозволити собі повноцінне тренування, робіть зранку зарядку, розтягуйте м'язи, намагайтеся більше ходити пішки та менше їздити ліфтом.

Важливо, аби тіло відчувало рух.