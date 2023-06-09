Лікар розповів, чи загрожує затопленим районам епідемія холери та інших інфекційних хвороб

Які інфекційні загрози несе вода у затоплених районах

"Вода, яка є джерелом життя, зараз для всіх нас стала горем та серйозною небезпекою. Психопати-окупанти принесли жахіття, якому немає ніякого пояснення. Але коли навкруги суцільні руйнування та небезпеки, треба зберігати холодне тверезе розуміння, як діяти в надзвичайних ситуаціях", - пише лікар.

Він зазначає, що забруднена вода, яка зараз змиває вигрібні ями, кладовища, сміттєзвалища та промислові ділянки, дуже небезпечна.

"Вживати можна лише бутильовану воду. Все інше - пряма небезпека отримати кишкову інфекцію. Не забуваймо про криниці. Вони теж в зоні ризику забруднення. Стосовно холери я б паніку не розганяв. Поодинокі випадки завжди можливі, але то компетенція відповідних служб", - каже інфекціоніст.

Дубровський додає, що для цього має бути осередок зараження. А ще - при наявності достатньої кількості питної чистої води проблема не набуде масштабів.

"Маємо надію, що до такого сценарію не дійде. Те, що дійсно потребує уваги та обережності, це захворювання, які не так помітно одразу", - говорить лікар.

Інфекціоніст називає дві хвороби, які можуть нести серйозну загрозу у підтоплених районах.

Лептоспіроз та ботулізм

"Лептоспіроз - рідкісне захворювання. Має зійтись до купи багато чинників, аби відбулось зараження. Саме зараз таке й може статись. Рятівники, які знаходяться в важкодоступних, непроточних ділянках, особливо в приватному секторі, де є всілякі гризуни, дуже ризикують заразитись. Подряпини, порізи - це вхідні ворота для інфекції", - пояснює Дубровський.

Він наголошує, що ранні симптоми хвороби дуже неспецифічні - це температура, загальна слабкість та болі в м’язах ніг. При них мало хто подумає про лептоспіроз.

"Люди спихнуть це на те, що ноги болять від втоми, напруги та перенавантаження. А температура виникла через простуду від холодної води тощо. Та комбінація саме цих специфічних симптомів - температура та болі в м’язах (зазвичай литкових або стегнових) - важлива діагностична підказка", - каже лікар.

Лептоспіроз прогресує дуже швидко. Це смертельне захворювання. Раннє призначення антибіотиків рятує життя.

"З ботулізмом ситуація також може бути серйозною. Небезпека - дохла риба. Пробувати щось робити з навіть нещодавно померлої риби - сушити, солити, консервувати тощо - дуже небезпечно. Ботулізм - смертельне захворювання. Для лікування потрібна специфічна сироватка. Рибні продукти невідомого походження та виробництва - зараз продукт-виключення", - застерігає Дубровський.

Лікар закликає людей не піддаватися паніці, але вчасно звертайтесь за медичною допомогою при появі небезпечних симптомів.