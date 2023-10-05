Лікар розповів, чи є зв'язок між дитячими інфекціями та цукровим діабетом

Чи є зв'язок між дитячими інфекціями та цукровим діабетом

Ці інфекції мають такі симптоми: лихоманка, кашель, нежить, висипання на тілі або ураження слинних залоз (при паротиті). Здавалося б нічого серйозного, проте не всі знають, що перенесені краснуха та паротит можуть стати причиною цукрового діабету 1 типу.

У медицині існує таке поняття як тропність вірусів. Це здатність деяких вірусів уражати певні клітини чи органи.

Віруси краснухи та епідпаротиту мають тропність до клітин підшлункової залози і можуть пошкоджувати острівці Лангерганса - скупчення високоспеціалізованих клітин, відповідальних за вироблення інсуліну. Якщо вони перестануть виробляти інсулін, в людини швидко розвинеться цукровий діабет 1 типу. Ця форма діабету інсулінозалежна, пацієнти з таким діабетом довічно залежать від ін'єкцій інсуліну.\

Як попередити такі важкі ускладнення дитячих інфекцій?

Для захисту від кору, паротиту та краснухи існує безкоштовна комбінована вакцина КПК.

Для повного захисту потрібно отримати 2 дози: на першому та шостому році життя. Якщо ж ваша дитина не отримала вакцинацію КПК у згаданому віці, необхідно якнайшвидше зробити її до 18 років.