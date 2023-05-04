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Лікар розповіла про страшну небезпеку народного методу лікування дітей: дуже токсично

Фото: Спиртовий компрес може сильно зашкодити (flickr.com)
Автор: Людмила Жукова

Ніколи не використовуйте спиртовий компрес при набряку на шкірі дитини. Річ у тому, що спиртовмісні компреси можуть викликати сильні опіки.

Про небезпеку такого народного засобу розповіла сімейний лікар Марина Сікорська у Instagram.

Чому спиртовий компрес небезпечний

Деякі лікарі іноді рекомендують прикладати спиртовмісні компреси на опіки. Ніколи так не робіть, тому що можете собі уявити, що буде зі шкірою, яка і так подразнена.

Також не можна обтирати дітей спиртом за підвищеної температури тіла. Спирт є дуже токсичною речовиною та здатний всмоктуватись через шкіру.

Лікар повідомила, що народні методи лікування можуть бути дуже шкідливими та небезпечними. Обов'язково консультуйтеся з лікарями перед тим, як щось робити, і обов'язково аналізуйте все, що вам говорять.

"Це нормально запитати у лікаря "для чого це призначення?". Якщо лікар вам може пояснити, і ви всі зрозуміли - значить все ок. Якщо пояснення та аргументації немає - проконсультуйтеся з кимось іншим", - написала Сікорська.

Ось до чого може призвести компрес зі спиртом (фото: instagram.com/doctor.sikorska)

Як ми раніше писали, лікар назвав "фуфломіцин", популярний серед літніх українців.

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