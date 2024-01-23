Лікар розповіла, що вагітні повинні зробити, щоб захистити себе та дитину від коронавірусу

Вагітні жінки повинні дбати про своє здоров'я та малюка. Коронавірусна інфекція стрімко набирає обертів, тому важливо знати про захист.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт медичної спільноти "Бережи себе".
Сімейний лікар Дарина Дмитрієвська розповіла, що коронавірус був і залишається небезпечним для вагітних.
Вірусна інфекція накладається на зміни в організмі, який підтримує повноцінний розвиток нової людини. Це призводить до складнощів у лікуванні інфекції та стресу для малюка.
Тому захист від коронавірусу є пріоритетом для всіх, хто оточує і піклується про майбутнє новонароджене дитя.
Лікар каже, що першочергова й головна дія, яку ви можете зробити для захисту - чергова вакцинація від коронавірусної хвороби.
Важливо пам'ятати, що вірус мутує, а захист, сформований попередніми дозами щеплення або перенесеною хворобою, слабне. Тому оновлення захисних механізмів є важливим для вагітної і плоду.
За понад два роки спостережень з'ясувалось, що щеплення від коронавірусної інфекції не збільшують число викиднів чи інших патологій вагітності.
Жодна з наявних вакцин не містить живого вірусу й ніяк не може спровокувати захворювання. Вакцини лиш вчать імунну систему розпізнавати характерні білки, що знаходяться на поверхні вірусної частинки.
З вакциною організм отримує або приклад білка, або інструкцію для вироблення певної кількості таких білків, після чого тренується їх розпізнавати та будує відповідний захист.
Сама вакцина вже за кілька днів виводиться з організму й ніяк не взаємодіє з ДНК.
Найчастіше вагітних щеплюють мРНК вакцинами (виробництва Pfizer та Moderna). Однак схваленими та ефективними є й інші щеплення - Johnson, Novavax та інші. Усі вони допомагають організму сформувати захисну реакцію та є безпечними для вас та малюка.
Антитіла до коронавірусної хвороби здатні передаватися новонародженій дитині ще під час внутрішньоутробного розвитку.
Отримати додаткову інформацію про щеплення можна у свого сімейного лікаря або гінеколога, який веде вагітність.
Раніше ми повідомляли, як оформити декрет у 2024 році та що для цього потрібно.
Також ми писали, які симптоми під час вагітності повинні насторожити жінку.