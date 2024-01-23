Лікар розповіла, що вагітні повинні зробити, щоб захистити себе та дитину від коронавірусу

Що варто знати про COVID-19

Сімейний лікар Дарина Дмитрієвська розповіла, що коронавірус був і залишається небезпечним для вагітних.

Вірусна інфекція накладається на зміни в організмі, який підтримує повноцінний розвиток нової людини. Це призводить до складнощів у лікуванні інфекції та стресу для малюка.

Тому захист від коронавірусу є пріоритетом для всіх, хто оточує і піклується про майбутнє новонароджене дитя.

Що потрібно спочатку зробити

Лікар каже, що першочергова й головна дія, яку ви можете зробити для захисту - чергова вакцинація від коронавірусної хвороби.

Важливо пам'ятати, що вірус мутує, а захист, сформований попередніми дозами щеплення або перенесеною хворобою, слабне. Тому оновлення захисних механізмів є важливим для вагітної і плоду.

Чи впливає вакцинація на перебіг вагітності

За понад два роки спостережень з'ясувалось, що щеплення від коронавірусної інфекції не збільшують число викиднів чи інших патологій вагітності.

Жодна з наявних вакцин не містить живого вірусу й ніяк не може спровокувати захворювання. Вакцини лиш вчать імунну систему розпізнавати характерні білки, що знаходяться на поверхні вірусної частинки.

З вакциною організм отримує або приклад білка, або інструкцію для вироблення певної кількості таких білків, після чого тренується їх розпізнавати та будує відповідний захист.

Сама вакцина вже за кілька днів виводиться з організму й ніяк не взаємодіє з ДНК.

Яку вакцину обрати

Найчастіше вагітних щеплюють мРНК вакцинами (виробництва Pfizer та Moderna). Однак схваленими та ефективними є й інші щеплення - Johnson, Novavax та інші. Усі вони допомагають організму сформувати захисну реакцію та є безпечними для вас та малюка.

Антитіла до коронавірусної хвороби здатні передаватися новонародженій дитині ще під час внутрішньоутробного розвитку.

Отримати додаткову інформацію про щеплення можна у свого сімейного лікаря або гінеколога, який веде вагітність.