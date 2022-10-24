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Лікар розповіла, які щеплення потрібно зробити дорослим: цим не можна нехтувати

Які вакцини необхідно зробити у дорослому віці (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Обов’язкові щеплення роблять не лише в дитячому віці. Від деяких хвороб імунітет не зберігається на все життя, тому потрібно проводити ревакцинацію. До того ж багато хто взагалі нехтує щепленням.

Про це повідомила сімейний лікар Діана Протоковило в Instagram.

За словами лікаря, всі люди повинні регулярно проводити деякі щеплення, оскільки імунітет від вакцин, зроблених в дитинстві, з часом ослаблюється і збільшується ризик захворіти.

Від чого потрібно вакцинуватись

Щорічна вакцинація проти сезонного грипу

Лікар рекомендує вакцини: "Ваксігрип Тетра" (Франція), "Інфлувак Тетра" (Нідерланди), "Джісі флю" (Корея). Назви вакцин можуть мінятися залежить від того, який штам за передбаченнями буде циркулювати.

Дифтерія

Вакцини АКДП і АДП-М необхідно зробити для профілактики коклюшу, дифтерії та правцю.

Лікар каже, якщо в дитинстві вас вакцинували АКДП, то з 16 років і далі кожних 10 років ви повинні отримати вакцину АДП-М (безкоштовно в свого сімейного лікаря або куплену - "Бустрикс").

Важливо, якщо дорослі люди не отримали жодного щеплення в дитинстві від коклюша, дифтерії і правцю (АКДП), то повинні отримати щонайменше 3 дози вакцини АДП-М з чітким інтервалом. Спочатку перша доза, через місяць - друга, через 6 місяців після другої - третя.

Гепатит В

Сімейний лікар зазначила, що люди, які народились до 2002 року, не щеплені планово. Все тому, що це щеплення не входило в Календар.

Це дуже важливе щеплення, оскільки лікування гепатиту B вкрай важка справа. Також вірус гепатиту В викликає рак печінки, тому ця вакцина може вберегти від онкологічного захворювання.

Вакцини - "Енжерикс В", "Еувакс В". Схема введення така: 1 доза, далі через місяць 2 доза і через 6 місяців - 3.

Вітряна віспа

Якщо людина не хворіла в дитинстві, то варто вакцинуватись, тому що в дорослому віці значно важче переноситься захворювання.

Вводиться вакцина "Валілрикс" : 2 дози з інтервалом 6 тижнів.

Кір та краснуха

КПК - це профілактика кору, краснухи та паротиту. Лікар каже, що потрібно обов'язково вакцинуватись, якщо людина не хворіла, або не вакцинувалась в дитинстві.

Вакцина "Пріорикс" - 2 дози з інтервалом 1 місяць.

Раніше ми повідомляли, як вакцинувати дитину під час війни та чи можна робити перерви між дозами.

Також ми писали, які ліки не треба купувати, адже вони не діють.

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