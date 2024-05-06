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Лікар розповіла, яка температура тіла вважається рідкісною та небезпечною

Яка температура тіла вважається нормальною (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Температура тіла людини - важливий індикатор, який рятує життя. Варто знати про небезпечні способи, якими не можна збивати підвищену температуру тіла.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт медичної спільноти "Бережи себе".

Якою буває нормальна температура тіла

"Нормальна" температура - це не один універсальний показник, вона буває різною. За деякими даними таким вважають діапазон 36,1 °C-37,2 °C. Проте на це може впливати багато факторів, як-от вік, час доби, індивідуальні фізіологічні особливості людини, інфекція тощо.

Наприклад, рано вранці температура зазвичай нижча. А для новонародженої дитини нормально мати температуру в межах від 36,5 °C до 37,5 °C. 

Зміни в температурі тіла людини можна розподілити на кілька категорій:

  • субнормальна - 35-36 °C. Характерна для людей з ослабленим імунітетом, людей старшого віку тощо
  • субфебрильна (слабка) - підвищується не більше, ніж на 1 °C за максимальну "нормальну" температуру
  • фебрильна (помірна) - підвищення на 1-2 °C
  • піретична або висока - зростає до З °C
  • гіперпіретична (дуже висока) - підвищення на понад З °C у порівнянні з максимальним значенням норми

Чи потрібно "збивати" підвищену температуру

Коли позначки на термометрі показують підвищення - це неприємно. 

Педіатр Лідія Бабич розповіла, що тіла далеко не єдиний фактор, який допомагає нам боротися з інфекціями. І не найголовніший.

Лікарка зазначає, що іноді навіть за наявності інфекції температура не піднімається. Це не означає, що організм не бореться з вірусом чи бактерією. Перш ніж вирішувати "збивати" температуру чи ні, важливо розуміти наслідки своїх дій або їх відсутності.

Чим небезпечна висока температура

Лякати, що "згоріти" від температури - це таки міфи, за рідкісним виключенням.

Звичайно, є таке поняття як злоякісна гіпертермія. Це буває, наприклад, за складних уражень мозку. Такі ризики має дитина, яка зазнала важкої пологової травми.

Проте якщо здорова дитина підхопила вірус і має підвищену температуру, в більшості випадків її життю нічого не загрожує.

Є поняття як злоякісна гіпертермія. Це буває, наприклад, за складних уражень мозку. Такі ризики має дитина, яка зазнала важкої пологової травми.

Проте якщо здорова дитина підхопила вірус і має підвищену температуру, в більшості випадків її життю нічого не загрожує.

Підвищення температури до 42 градусів і вище дійсно є дуже небезпечною ситуацією. Проте рідкісною. Ваша дитина не матиме таку температуру через вірусне захворювання. Таке може статись, якщо залишити дитину в машині в спекотну погоду. 

Як правильно вимірювати температуру

Найточніший термометр - ртутний. І краще ризикнути тим, що його можна розбити, ніж купувати електронний.

Дослідження з цього приводу проводилися ще багато років тому й показали, що відчутної різниці в точності між електронним і ртутним термометрами немає.

Так само, як і немає клінічної необхідності використовувати ртутний термометр понад 3 хвилини.

Наразі у світі все більше країн відмовляється від ртутних термометрів через їх небезпеку. І Україна - не виключення. 2023 року ми нарешті приєднались до Мінаматської конвенції про ртуть. 

Конвенція передбачає поетапну відмову від використання ртуті:

  • забороняється її подальший видобуток
  • встановлюється заборона на виробництво, експорт та імпорт багатьох продуктів, що містять ртуть (термометрів та приладів для вимірювання тиску, певних видів батарейок та люмінесцентних ламп, барометрів, вимикачів, реле й навіть косметики)

Типи термометрів

Насправді існує багато типів термометрів. Їхня точність також може відрізнятися:

  • вушний - температуру він вимірює у вусі. Це доволі швидкий прилад, проте може не підійти, якщо в дитини, наприклад, вузький вушний канал
  • термометр для вимірювання під пахвою або під язиком (оральний) - найбільш розповсюджений і точний прилад
  • безконтактний термометр - вимірює температуру тіла без контакту зі шкірою. Зручно, проте точність ставлять під сумнів
  • смугові термометри - мають вигляд смужки, яку прикладають до чола. Вважаються ненадійними у своїх показниках

 

Раніше ми повідомляли, чим небезпечна низька температура тіла.

Також ми писали, якими пігулками температуру не можна збирати.

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