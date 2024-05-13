Лікар розповіла, як сльози допомагають виявити серйозні захворювання

Як можна використовувати сльози

За словами лікаря, сльози можна використовувати для діагностики захворювань так само як і кров.

Сльози дані людини не тільки для того, щоб проявляти емоції. Вони покривають передню поверхню ока і виконують чимало важливих функцій - зволожують і захищають око від навколишнього середовища.

Також вони постачають корисні поживні речовини і допомагають заломлювати світло і бачити так як треба.

Як виявилось, за своїм складом сльози містять не лише воду, а й багато різних білків, ліпідів, солів та протизапальних частинок.

Чому у кожної людини різник склад сльози

У кожної людини склад сльози суттєво відрізняється, це залежить від статі, віку, образу життя та інших захворювань.

"Останніми роками вчені приділять багато уваги дослідженню складу сльози. І вже було встановлено, що склад сльози у людини з захворюванням очей, наприклад, увеїт, відрізняється. Склад сльози порівнюючи зі здоровою людиною є різним", - йдеться у повідомленні.

Крім того, склад сльози відрізняється у людей, які мають захворювання, які здавалося б не пов'язані з очима. Наприклад, множинний склероз або хвороба Паркінсона.

Марію Павленко зазначила, що навіть у сльозі були виявлені певні біомаркери, за допомогою яких можна діагностувати певні онкологічні захворювання.

Тому найближчим часом використання сльози для діагностики захворювань буде досить популярним, тому що це досить неінвазивно та інформативно.

"Не витрачайте свої сльози дарма", - додала лікар.