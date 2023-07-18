Лікар розповіла, як реально можна полегшити симптоми менопаузи у жінок

Що таке менопауза

Менархе - початок появи менструації. Перші місячні свідчать, що дівчина вступає в репродуктивний період. Вони триватимуть більшу частину життя та завершується настанням менопаузи (клімаксу). А от менопауза “говорить” про те, що репродуктивний період у жінки завершився.

Менопауза - це фізіологічний період у житті жінки, пов’язаний зі згасанням функції яєчників і, відповідно, зниженням рівня статевих гормонів.

За словами гінеколога Тетяни Осауленко, важливо пам’ятати, що це цілком природний процес. У деяких жінок він минає безсимптомно, а в інших із яскраво вираженою симптоматикою. Прояви загалом пов’язані з дефіцитом жіночого гормону естрогену, якого з часом стає дедалі менше.

Основні симптоми менопаузи

До найбільш розповсюджених симптомів гінеколог віднесла:

жар, що супроводжується надмірною пітливістю та підвищеним серцебиттям

різкі зміни настрою, пригніченість, підвищена дратівливість

погіршення сну, часті прокидання вночі

зміна стану шкіри: стає тоншою, втрачає тонус та еластичність

урогенітальні розлади: вагінальна сухість, часте сечовипускання

набір ваги

прогресування серцево-судинних захворювань

розвиток остеопорозу (коли зменшується мінеральна щільність кісткової тканини)

Як допомогти у цей період

Гінеколог каже, що такий процес вже зупинити не можна. Однак, можна підтримувати якість свого життя на високому рівні.

Повноцінний і якісний сон, за можливості. Важливим є не тільки тривалість сну, а й час засинання (в ідеалі - до 23:00).

Також не варто забувати про збалансоване харчування з великою кількістю овочів, зелені, фруктів. Варто обмежити споживання простих вуглеводів і червоного м‘яса.

Контрастний душ може чудово допомогти. Також не варто забувати про фізичну активність: прогулянки, різноманітні фізичні вправи, розтяжки, танці. Це корисно не тільки для підтримки м‘язової тканини, а і для покращення настрою.

А щодо медикаментозних методів, то, за словами фахівчині, сьогодні "золотим стандартом" лікування розладів унаслідок менопаузи є менопаузальна гормональна терапія (МГТ).

Основна мета МГТ - частково відновити нестачу жіночих статевих гормонів під час зниження функції яєчників і, відповідно, зменшити вираженість симптомів, що виникають на цьому тлі.

Для терапії фахівці призначають мінімально оптимальні дози гормональних препаратів, за яких спостерігається поліпшення загального стану жінки і зменшується ймовірність розвитку ускладнень.

Додамо, що менопауза - це те, що чекає на кожну жінку. Важливо ставитись до цього етапу, як до нормального періоду в житті, дотримуватися порад і продовжувати жити повним життям.