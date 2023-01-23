Лікар розповіла, як можна запобігти інсульту та на що не можна вплинути

Як запобігти

Лікар назвала основні фактори ризику інсульту, на які можна вплинути:

Малорухомий спосіб життя. Варто не забувати про мінімум 8-10 тисяч кроків на день;

Куріння цигарок;

Надмірне вживання алкоголю - пам’ятайте про міру та якість продуктів, які ви заживаєте;

Нездорове харчування. Необхідно змінити свої харчові звички, їсти більше білкової їжі, овочів та фруктів;

Надмірна маса тіла;

Підвищений рівень холестерину;

Цукровий діабет;

Захворювання серця - фібриляція передсердь, інфекційні ендокардити.

Також необхідно виключити з раціону каву, міцний чай, жирну і копчену їжу, більше пити чистої води. Контролювати вагу, займатися фізичними навантаженнями.

Необхідно також зменшити кількість вживаної солі. Необхідно звести до мінімуму споживання перероблених продуктів: рибних і м`ясних консервів, кетчупів, ковбас та інших копчених продуктів.

На які фактори не може вплинути людина

Кардіолог каже, що до факторів ризику, на які людина не може вплину відносять: вік, стать, спадковість, хвороби, які не можна вилікувати.

Лікар радить приходить на планові огляди та виконувати усі рекомендації медиків.

Бувають ситуації, коли швидку допомогу необхідно викликати негайно: