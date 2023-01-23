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Лікар розповіла, як можна запобігти інсульту та на що не можна вплинути

Як запобігти винекненню інсульту (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Причина виникнення інсульту - порушення кровообігу в головному мозку. Через нестачу живлення відбувається пошкодження частини мозку і закупорка судин. В результаті виникає крововилив і загибель мозкової тканини. Однак, цього можна запобігти.

Про це повідомила кардіолог Марія Мичка в Instagram.

Як запобігти

Лікар назвала основні фактори ризику інсульту, на які можна вплинути:

  • Малорухомий спосіб життя. Варто не забувати про мінімум 8-10 тисяч кроків на день;
  • Куріння цигарок;
  • Надмірне вживання алкоголю - пам’ятайте про міру та якість продуктів, які ви заживаєте;
  • Нездорове харчування. Необхідно змінити свої харчові звички, їсти більше білкової їжі, овочів та фруктів;
  • Надмірна маса тіла;
  • Підвищений рівень холестерину;
  • Цукровий діабет;
  • Захворювання серця - фібриляція передсердь, інфекційні ендокардити.

Також необхідно виключити з раціону каву, міцний чай, жирну і копчену їжу, більше пити чистої води. Контролювати вагу, займатися фізичними навантаженнями.

Необхідно також зменшити кількість вживаної солі. Необхідно звести до мінімуму споживання перероблених продуктів: рибних і м`ясних консервів, кетчупів, ковбас та інших копчених продуктів.

На які фактори не може вплинути людина

Кардіолог каже, що до факторів ризику, на які людина не може вплину відносять: вік, стать, спадковість, хвороби, які не можна вилікувати.

Лікар радить приходить на планові огляди та виконувати усі рекомендації медиків.

Бувають ситуації, коли швидку допомогу необхідно викликати негайно:

  • Поява несподіваної слабкості, оніміння або паралічу м`язів обличчя, руки або ноги - з одного боку тіла;
  • Незвичайне утруднення або порушення мовлення;
  • Різке погіршення зору одного або обох очей;
  • Несподіване порушення ходи, запаморочення, втрата рівноваги або координації;
  • Гострі головні болі без жодних зрозумілих причин.

Раніше ми повідомляли, що дійсно швидко допоможе при зниженому тиску.

Також ми писали, як тіло завчасно попереджає про ризик виникнення інсульту.

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кардіолог