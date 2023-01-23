Лікар розповіла, як можна запобігти інсульту та на що не можна вплинути

Причина виникнення інсульту - порушення кровообігу в головному мозку. Через нестачу живлення відбувається пошкодження частини мозку і закупорка судин. В результаті виникає крововилив і загибель мозкової тканини. Однак, цього можна запобігти.
Про це повідомила кардіолог Марія Мичка в Instagram.
Лікар назвала основні фактори ризику інсульту, на які можна вплинути:
Також необхідно виключити з раціону каву, міцний чай, жирну і копчену їжу, більше пити чистої води. Контролювати вагу, займатися фізичними навантаженнями.
Необхідно також зменшити кількість вживаної солі. Необхідно звести до мінімуму споживання перероблених продуктів: рибних і м`ясних консервів, кетчупів, ковбас та інших копчених продуктів.
Кардіолог каже, що до факторів ризику, на які людина не може вплину відносять: вік, стать, спадковість, хвороби, які не можна вилікувати.
Лікар радить приходить на планові огляди та виконувати усі рекомендації медиків.
Бувають ситуації, коли швидку допомогу необхідно викликати негайно:
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