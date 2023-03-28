Лікар розповіла, чому новий штам COVID такий заразний і назвала його симптоми

В Україні коронавірус нікуди не зник, зараз у країні переважає штам Кракен, який відрізняється своєю заразністю. За даними ВООЗ, цей варіант XBB1.5 є найбільш заразним із COVID.
Які його симптоми і чому він так швидко поширюється, розповіла в Instagram педіатр із Харкова Дар'я Власенко.
Симптоми можуть змінюватись від легких до тяжких залежно від статусу вакцинації, віку та стану здоров'я.
До появи симптомів може пройти від 2 до 14 днів після контакту
Вас вважають заразним за 1-2 дні до появи симптомів, і ви все ще заразні щонайменше 2-3 дні після появи симптомів
На початку хвороби з'являється кашель, втрата смаку та нюху, лихоманка.
Подальші симптоми
Вакцинація залишається нашим найкращим захистом від майбутніх хвиль COVID-19, тому, як і раніше, важливо, щоб люди якнайшвидше отримали всі дози, показані ним.
Подумайте над тим, щоб носити маску, особливо якщо ви маєте високий ризик заразитися вірусом. Своєчасно тестуйтеся та ізолюйтеся.
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