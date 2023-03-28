Лікар розповіла, чому новий штам COVID такий заразний і назвала його симптоми

Що відомо про штам Кракен

Kraken є результатом злиття та мутації двох варіантів Omicron.

Цей варіант має сильніші сполучні можливості для націлення на рецептор господаря.

Кракен не більше небезпечний, ніж вихідний варіант Omicron.

Кракен так швидко поширюється, тому що менше людей носять маски та не дотримуються соціальної дистанції. І порівняно з 2020-2021 роками, набагато більше людей збираються з рідними чи мандрують.

Симптоми штаму Кракен

Симптоми можуть змінюватись від легких до тяжких залежно від статусу вакцинації, віку та стану здоров'я.

До появи симптомів може пройти від 2 до 14 днів після контакту

Вас вважають заразним за 1-2 дні до появи симптомів, і ви все ще заразні щонайменше 2-3 дні після появи симптомів

На початку хвороби з'являється кашель, втрата смаку та нюху, лихоманка.

Подальші симптоми

Задишка відчуття втоми або виснаження,

нестача енергії м'язові болі або болі в суглобах

головний біль, який триває довше звичайного

закладеність носа чи нежить

біль у горлі чи дискомфорт, першіння, втрата голосу

втрата апетиту

діарея, нудота чи блювання.

Які групи ризику

Люди похилого віку.

Невакциновані особи.

Люди з ослабленою імунною системою.

Як убезпечити себе

Вакцинація залишається нашим найкращим захистом від майбутніх хвиль COVID-19, тому, як і раніше, важливо, щоб люди якнайшвидше отримали всі дози, показані ним.

Подумайте над тим, щоб носити маску, особливо якщо ви маєте високий ризик заразитися вірусом. Своєчасно тестуйтеся та ізолюйтеся.