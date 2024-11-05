Лікар розповіла, чи справді зелений чай допомагає схуднути

Що відомо про зелений чай

Зелений чай містить епігалокатехін, який прискорює окислення жирів та діє на обмін речовин. Також він стимулює синтез кишкового пептиду (GLP-1), що впливає на підшлункову залозу, підвищуючи вироблення інсуліну після їжі та знижуючи рівень цукру в крові.

Цей пептид також впливає на ділянки мозку, відповідальні за відчуття голоду, що може допомогти контролювати апетит.

На відміну від лікарських препаратів на основі семаглутиду, у зеленого чаю цей ефект дуже короткотривалий (декілька хвилин). Отож, щоб схуднути одного зеленого чаю буде недостатньо.

Чи допомагає схуднути

Зелений чай, дійсно має корисні властивості за рахунок поліфенолів у складі, які дають антиоксидантний та протизапальний ефект, але він ще містить кофеїн.

Тому вагітним не рекомендується вживати більше двох чашок на день, іншим бажано не перевищувати дозу у 3-5 чашок.

Важливо памʼятати, що надмірне вживання зеленого чаю може призвести до зниження засвоєння заліза та інших мікроелементів.

"Хоча зелений чай має корисні властивості, але точно не дасть ефект як від лікарських препаратів для схуднення", - додала гастроентеролог.

До того ж в багатьох заявах про зелений чай і втрату ваги згадуються два компоненти напою: кофеїн і антиоксиданти.

Кофеїн, у теорії, може трохи прискорити чийсь метаболізм. Але малоймовірно, що цей ефект призведе до істотної втрати ваги,

Що стосується антиоксидантів, то зелений чай містить сполуки, звані поліфенолами, які можуть допомогти захистити клітини від пошкоджень і зменшити запалення. Ці сполуки можуть поліпшити метаболізм і зменшити всмоктування жиру з кишечника.

Шкода зеленого чаю

Зелений чай може зашкодити при надмірному вживанні або якщо у вас хронічна гіпертонія, загострення проблем із печінкою, нирками та жовчним.

Норма для здорової людини - 3-4 чашки на день.

Відмовтеся від зелених сортів, коли приймаєте ліки, що розріджують кров, інакше їх ефективність знизиться. Не поєднуйте чай з кавою та енергетиками, щоб не створювати додаткове навантаження на серце.

Такий напій має сечогінну дію, він очищає нирки, допомагає вивести зайву вологу. Але із сечею "вимиваються" мікроелементи: кальцій, залізо та магній. Якщо пити чай без міри, електролітний баланс порушується, організм не встигає поповнювати втрати. Тому важливо дотримуватися балансу.