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Чи повинна жінка дотримуватись дієти при грудному вигодовуванні: лікар здивувала відповіддю

Чи потріна дієта при ГВ (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Часто жінки, які щойно народили, дотримуються "Дієти годуючої матері". Зокрема, вони не їдять фрукти та овочі, які в дуже рідкісних випадках викликають алергію та тільки п'ють чай з молоком для лактації.

Про це розповіла педіатр та консультант з ГВ Вікторія Кліщ в Instagram.

За її словами, дієти годуючої мами не існує. Грудне молоко не утворюється з вмісту шлунка, тому на дитину ніяк не впливає те, що їсть мама.

Зокрема, важливо щоб харчування мами було смачним та корисним і не раз в день.

На грудному вигодовуванні жінкам можна:

  • Всі продукти, але варто бути обережними з продуктами, якими можна отруїтися (наприклад, підозрілі консерви чи в’ялена, копчена і сушена риба);
  • Свіжі овочі/фрукти/ягоди - їх не потрібно запікати чи обмежуватись по кольору та наявності кісточок);
  • Можна усі солодощі та навіть звичайну заварну каву;
  • Газовані напої і продукти, що викликають збільшення газоутворення у мами - дитині не шкодять;

"Навіть, якщо ви їсте щось смажене, пряне або не дуже корисне, то воно шкодить вам, так як і будь-якій не годуючій людині, але не малюку", - йдеться у повідомленні.

Також, для збільшення кількості молока не потрібно "їсти за трьох".

Педіатр пояснила, що в діток бувають різного роду висипання, які є фізіологічними або ж потребують спеціального догляду. Тому різноманітні прищики виникають не через те, що мама щось не так з’їла.

До того ж в перші місяці життя бувають різні функціональні розлади шлунково-кишкового тракту у діток, через незрілість травної системи й організму в цілому, які не мають жодного відношення до їжі матері.

"Дуже рідко, є індивідуальні непереносимості, зазвичай це реакції на білки коров’ячого молока, проте будь-які дієти тільки після ретельного ведення харчового щоденника, збору анамнезу і розбору з лікарем", - додав експерт.


Раніше ми повідомляли, які топ-5 продуктів не варто давати дитині.

Також ми писали, які напої категорично не можна пити маленьким дітям.

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