Вакцинація - не єдиний варіант! Лікар назвала ефективні способи захисту від грипу

У сезон застуд та грипу важливо вживати додаткових заходів для зміцнення імунітету та зменшення ризику зараження. Окрім вакцинації, існують й інші ефективні способи захиститись від інфекцій у повсякденному житті

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла лікар-імунолог, дитячий інфекціоніст, доктор медичних наук університету імені П. Л. Шупика Алла Волоха.

Ефективні методи профілактики сезонних захворювань

Сюди відносяться загартування, обмеження контактів та дотримуватися особистої гігієни, тому що вірус передається і через руки. Якщо ви йдете кудись, де може бути багато хворих, то краще вдягнути маску, адже це може захистити вас.

"А якщо ми не можемо вдягнути маску, тоді мені складно сказати наскільки ми можемо бути захищеними", - додала імунолог.

Важливо також навчити дітей, щоб вони дотримувалися правил особистої гігієни та особистого захисту, тому що це захист і від інших вірусів в тому числі.

Однак, поки вакцинація залишається основним і надійним способом захисту.

Перші симптоми грипу, які не можна ігнорувати

Грип часто починається раптово і може призвести до серйозних ускладнень, якщо вчасно не звернути на нього увагу. Ось перші симптоми, які не можна ігнорувати:

різке підвищення температури - зазвичай до 38-40°C

сильний головний біль

ломота в м’язах і суглобах

сухий кашель і біль у горлі

слабкість і сильна втома

озноб і підвищене потовиділення

Якщо у вас з’явилися ці симптоми, важливо не займатися самолікуванням, а звернутися до лікаря, щоб уникнути ускладнень.

Вас може зацікавити