Лікар розніс у пух і порох кето-дієту і повідомив, кому вона протипоказана

У чому суть кето-дієти

Ця дієта передбачає раціон, що включає 75% жирів, 20% білків і лише 5% вуглеводів. При такому харчуванні організм черпатиме енергію з жирів, перетворюючи їх на жирні кислоти та кетонові тіла. В результаті в організмі не буде жирових відкладень, а також забезпечуватиметься схуднення.

У чому небезпека кетонових тіл?

У нормі концентрація кетонів в організмі має бути мінімальною для їхньої швидкої утилізації. При зростанні кетонових тіл у крові зростає ризик кетозу або ацетонемічного синдрому. Цей синдром є наслідком інтоксикації тіла продуктами розпаду жирів. Симптоми ацетонемічного синдрому:

слабкість

головний біль

блювота

запах ацетону з рота (нагадує несвіжі яблука)

Чому кето-дієта шкідлива

Співвідношення жирів, білків і вуглеводів, що рекомендується, в раціоні для здорової людини: 15% жири, 15% білки й 60% вуглеводи (1:1:4). У такому разі кетони утворюватимуться в мінімальній кількості. З іншого боку, біохімічні процеси нашого організму налаштовані отримання енергії з глюкози, що є продуктом розпаду вуглеводів.

Кето-дієта виправдана в деяких випадках (лікування певних форм епілепсії, харчування для спортсменів), але не має перетворитися для вас на щоденний раціон.

Особливо така дієта протипоказана дітям та хворим на цукровий діабет (високий ризик утворення надлишкового ацетону). Таку дієту може призначати лише фахівець із медичною освітою, а не блогер з інтернету.