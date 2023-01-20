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Лікар розніс мазь Вишневського, яку активно використовували у СРСР

Мазь Вишневського краще не використовувати (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Мазь Вишневського, або лінімент бальзамічний за Вишневським (іноді лат. Linimentum balsamicum Wishnevsky), - лінімент дратівливої дії, застарілий засіб, що широко використовується в пострадянському просторі для лікування ран, опіків, шкірних виразок та нагноєнь. Але використовувати її зовсім не потрібно, є сучасніші препарати.

Про це розповів фізіолог та представник доказової медицини Олексій Божко на своїй сторінці в Instagram.

Чому мазь Вишневського із "темних часів"?

Лікар пояснив, що коли Вишневський-старший створював цю мазь (у 20-ті роки ХХ століття), то антибіотиків чи навіть стрептоциду ще не існувало, а наше розуміння механізму загоєння ран було на рівні: “ну там шкіра та сполучна тканина якось наростають і якось все гояться".

"У ті темні часи ідея взяти дьоготь, ксероформ і касторову олію, змішати і отримати препарат, який ну хоч якось вбиватиме мікроби, не здавалася дурною. Але так було в 20-ті, а вже в 40-і стало зрозуміло, що від мазі Вишневського більше шкоди, аніж користі", - повідомив Божко.

Що не так із маззю Вишневського?

  • Це дуже слабкий антисептик, що провокує утворення злоякісних новоутворень.
  • Ця мазь утворює плівку над шкірою! Через це порушується терморегуляція і виникає анаеробна флора.
  • Після цього під раною може утворитися гній!

Лікар нагадав, що під час Другої Світової війни багато солдатів втратили кінцівки через цю мазь.

"Нагрівання тканин сприяє зростанню та розмноженню бактерій і поріз може перерости в рану з дуже великим нагноєнням. Жоден доказовий лікар не призначить вам цю мазь", - резюмував медик.

Нагадаємо, що лікарка рознесла популярні методи сучасної медицини.

Крім того, ми писали про лікарські засоби, які негайно потрібно викинути з аптечки.

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