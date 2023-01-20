Лікар розніс мазь Вишневського, яку активно використовували у СРСР

Мазь Вишневського, або лінімент бальзамічний за Вишневським (іноді лат. Linimentum balsamicum Wishnevsky), - лінімент дратівливої дії, застарілий засіб, що широко використовується в пострадянському просторі для лікування ран, опіків, шкірних виразок та нагноєнь. Але використовувати її зовсім не потрібно, є сучасніші препарати.
Про це розповів фізіолог та представник доказової медицини Олексій Божко на своїй сторінці в Instagram.
Лікар пояснив, що коли Вишневський-старший створював цю мазь (у 20-ті роки ХХ століття), то антибіотиків чи навіть стрептоциду ще не існувало, а наше розуміння механізму загоєння ран було на рівні: “ну там шкіра та сполучна тканина якось наростають і якось все гояться".
"У ті темні часи ідея взяти дьоготь, ксероформ і касторову олію, змішати і отримати препарат, який ну хоч якось вбиватиме мікроби, не здавалася дурною. Але так було в 20-ті, а вже в 40-і стало зрозуміло, що від мазі Вишневського більше шкоди, аніж користі", - повідомив Божко.
Лікар нагадав, що під час Другої Світової війни багато солдатів втратили кінцівки через цю мазь.
"Нагрівання тканин сприяє зростанню та розмноженню бактерій і поріз може перерости в рану з дуже великим нагноєнням. Жоден доказовий лікар не призначить вам цю мазь", - резюмував медик.
Нагадаємо, що лікарка рознесла популярні методи сучасної медицини.
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