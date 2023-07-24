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Лікар рознесла в пух і прах популярну та модну процедуру для здоров'я

Фото: Чому соляні кімнати небезпечні (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Соляні кімнати - це вид галотерапії (спелеотерапії), що є формою альтернативної медицини. Численні форми галотерапії відомі та використовуються протягом тисячоліть, але досліджуватися з наукового погляду почали зовсім недавно. Але такі процедури є небезпечними для здоров'я.

Про це розповіла алерголог зі Львова Марина Кудрявцева у Facebook.

Які є види спалеотерапії?

Сухий

Сухий метод галотерапії проводиться у штучній "соляній печері". Температура охолоджується до 20 градусів або нижче. І використовується прилад "Галогенератор". До речі, без галогенератора це просто SPA процедура .

Вологий

Це полоскання носа солоною водою, пиття мінеральних вод із високим вмістом натрію.

Який механізм впливу на дихальні шляхи?

При знаходженні в соляній печері з галогенератом у повітряістворюється висока концентрація натрію, який може розріджувати мокротиння в бронхах.

Але Інститут легень не рекомендує цю процедуру, оскільки не було встановлено поліпшення стану. Згідно з оглядом 2014 року, більшість досліджень з галотерапії ХОЗЛ є помилковими, оскільки не проводилися сліпі та подвійно сліпі проби, а вибірки пацієнтів були менше 200 осіб.

У 2013 році вчені не виявили покращення легеневої функції у хворих з бронхоектатичною хворобою безкістозного фіброзу.

Чи є небезпека при відвідуванні соляної кімнати?

Річ у тім, що гіперонічні пари самі собою здатні викликати рефлекторну обструкцію через роздратування запалених слизових бронхів.

Замкнутий простір є відмінним розповсюджувачем вірусів та інфікування один одного.

"У зв'язку з відсутністю плацебоконтрольованих досліджень та відсутністю покращення показників спірометрії, спалеотерапія не є доказовим методом лікування. Якщо ще простіше, то не треба таким "хитрим" способом покращувати відходження мокротиння", - зробила висновки лікарка.

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