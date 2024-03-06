Лікар розказав, коли снідати та вечеряти, щоб спалити жир на животі

Лікар з Флориди Нахід Алі розказав, коли краще снідати та вечеряти, щоб спалювати жир на животі.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на New York Post.
Природні циркадні ритми організму передбачають, що ви маєте прокидатися о 6 ранку, а лягати о 22.00 вечора.
Включення цього підходу в розклад їжі, особливо на сніданок і вечерю, може ще більше підвищити здатність організму спалювати жир на животі.
Близько 53% американців страждають абдомінальним ожирінням. Підшкірний жир - це жир на животі, який ви можете побачити та стиснути.
Вісцеральний жир - жир, що накопичується глибоко в животі, оточуючи шлунок, печінку та кишечник - може бути найнебезпечнішим типом жиру, оскільки він виділяє токсичні речовини, які підвищують артеріальний тиск і викликають запалення.
Доведено, що обмеження прийому їжі певним часом зменшує вісцеральний жир.
"В ідеалі сніданок слід споживати протягом години після пробудження, приблизно о 7 ранку, щоб прискорити метаболізм", - рекомендує лікар.
"Вечеря, з іншого боку, повинна споживатися принаймні за дві-три години до сну, приблизно о 7 вечора, щоб забезпечити організм достатньою кількістю часу для перетравлення їжі до того, як метаболізм сповільниться під час сну", - додав він.
Метаболізм - це процес перетворення їжі в енергію. Ті, у кого швидкий метаболізм, спалюють більше калорій, навіть у спокої.
Одне дослідження показало, що організм спалює найменше калорій під час пізньої біологічної ночі та найбільше калорій у біологічний день і вечір.
Дослідження 2019 року рекомендувало їсти два-три рази на день, уникати пізніх перекусів і витримувати голодування від 12 до 16 годин.
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