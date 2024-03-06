Лікар розказав, коли снідати та вечеряти, щоб спалити жир на животі

Як треба харчуватися

Природні циркадні ритми організму передбачають, що ви маєте прокидатися о 6 ранку, а лягати о 22.00 вечора.

Включення цього підходу в розклад їжі, особливо на сніданок і вечерю, може ще більше підвищити здатність організму спалювати жир на животі.

Близько 53% американців страждають абдомінальним ожирінням. Підшкірний жир - це жир на животі, який ви можете побачити та стиснути.

Вісцеральний жир - жир, що накопичується глибоко в животі, оточуючи шлунок, печінку та кишечник - може бути найнебезпечнішим типом жиру, оскільки він виділяє токсичні речовини, які підвищують артеріальний тиск і викликають запалення.

Доведено, що обмеження прийому їжі певним часом зменшує вісцеральний жир.

"В ідеалі сніданок слід споживати протягом години після пробудження, приблизно о 7 ранку, щоб прискорити метаболізм", - рекомендує лікар.

"Вечеря, з іншого боку, повинна споживатися принаймні за дві-три години до сну, приблизно о 7 вечора, щоб забезпечити організм достатньою кількістю часу для перетравлення їжі до того, як метаболізм сповільниться під час сну", - додав він.

Метаболізм - це процес перетворення їжі в енергію. Ті, у кого швидкий метаболізм, спалюють більше калорій, навіть у спокої.

Одне дослідження показало, що організм спалює найменше калорій під час пізньої біологічної ночі та найбільше калорій у біологічний день і вечір.

Дослідження 2019 року рекомендувало їсти два-три рази на день, уникати пізніх перекусів і витримувати голодування від 12 до 16 годин.