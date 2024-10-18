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Лікар розказала, як боротися з хворобою шкіри, яка загострюється восени

Фото: Як лікувати атопічний дерматит (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Атопічний дерматит виникає внаслідок надмірної активності імунної системи, яка спричиняє сухість і свербіж шкірного бар’єру. Ця хвороба не заразна, але загострюється з початком опалення.

Як лікувати атопічний дерматит, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис педіатра Дарини Власенко в Instagram.

Відмінності між атопічним дерматитом у дорослих і дітей

  • У дорослих шкіра, як правило, надзвичайно суха та луската в місцях появи АД
  • У дорослих може змінюватися колір ураженої шкіри
  • У дорослих, на відміну від дітей, часто спостерігається АД навколо оче та свербіж

Локалізується у дорослих:

  • Задні частини колін
  • Згини ліктів
  • Задня частина шиї
  • Обличчя

Лікар зазначила, що іноді екзему плутають з іншими шкірними захворюваннями, такими як псоріаз, тому дуже важливо отримати точний діагноз.

Тригери атопічного дерматиту

  • Тривалий вплив сухого повітря,спеки або холоду
  • Деякі типи мила, шампуні, піни для ванн, засоби для миття тіла та миючі засоби для обличчя
  • Пральні порошки та ополіскувачі
  • Певні тканини, наприклад, вовна або поліестер
  • Засоби для чищення та дезінфекції поверхонь
  • Натуральні рідини, такі як сік із фруктів, овочів і м’яса
  • Метали, особливо нікель, в ювелірних виробах або посуді
  • Формальдегід, який міститься в побутових дезінфікуючих засобах, деяких вакцинах, клеях і адгезивах
  • Ізотіазолінон, антибактеріальна речовина, що міститься в засобах особистої гігієни, таких як дитячі серветки
  • Парафенілендіамін, який використовується в барвниках для шкіри та тимчасових татуюваннях
  • Пилові кліщі
  • Стрес

Як лікувати атопічний дерматит 

  • Креми медичного призначення-емоленти
  • Місцеві препарати, що відпускаються за рецептом, у тому числі кортикостероїди
  • Фототерапія
  • Імунодепресанти
  • Знайте свої тригери, щоб уникнути їх впливу
  • Важливі щоденні процедури купання та зволоження шкіри, емоленти наносити мінімум 2-3 рази на день 
  • Використовуйте безрецептурні креми та ліки, що відпускаються за рецептом, постійно та відповідно до призначення лікаря.

Нагадаємо, що лікар попередив про популярну косметичну процедуру, яка спотворить губи.

Також читайте, чим відрізняються дорогі креми для обличчя від дешевих.

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