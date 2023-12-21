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Лікар розказала, чи запізно зараз вакцинуватися від грипу

Фото: Грип в Україні у розпалі (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Грип в Україні зараз у розпалі. Від вірусу передбачена серія вакцин. Але чи не пізно зараз робити щеплення?

На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис в Instagram педіатра Дарини Власенко.

Чи пізно зараз щепитися від грипу?

За даними Американської академії педіатрії, 80% захворювань грипом у дітей припадає на січень, лютий та березень. За даними МОЗ станом на грудень - вже почався епідсезон. За тиждень зареєстровано 155 539 випадків ГРВІ, грип та COVID-19.

З 2 жовтня до 10 грудня 2023 перехворіло 1,5 млн осіб, що на 39,3% більше аналогічного періоду сезону 2022-2023 років. Але це тільки початок, тому у вас є час отримати щеплення і виробити імунітет.

Навіть якщо ви або дитина вже встигли перехворіти грипом - вакцини цього сезону захищають від 4 актуальних штамів, а значить, вакцинуватися і захиститися ще від 3 типів є сенс.

Адже захворювання на один штам грипу не дає імунітету від інших штамів, що циркулюють цьогоріч.

Для формування імунітету після щеплення потрібно близько 2 тижнів

Лікування грипу коштує значно дорожче за вартість вакцинації, а ускладнення можуть бути серйозними і навіть летальними.

Немовлята і діти до 4 років грип переносять важко.

Немовлята віком до 6 міс мають найвищий рівень госпіталізації та смертності від ускладнень грипу, адже вони ще малі, щоб почати вакцинацію.

Щоб захистити дітей віком до 6 місяців, вакцинація проти грипу рекомендована щорічно всім членам сім’ї.

Можливо, ваша маленька дитина не контактувала з вірусами грипу. Оскільки останні 2 сезони грипу були легкими, деякі діти можуть не мати імунітету до грипу.

Що треба знати

  • Вірус грипу досить поширений
  • Більшість людей, які захворіли на грип, хворіють щонайменше тиждень(і це теж може порушити ваші плани на свята)
  • Деякі люди хворіють набагато важче, і навіть здорові маленькі діти можуть хворіти з ускладненнями
  • Пневмонія, бронхіт, інфекції пазух і вуха - ускладнення грипу. Грип також може загострити ваші хронічні захворювання

Симптоми грипу:

  • Лихоманка 

  • Кашель

  • Біль у горлі

  • Нежить або закладений ніс

  • Болі у мʼязах

  • Головний біль

  • Озноб

  • Втома

  • Іноді блювота і діарея

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ГрипГрип в Україні