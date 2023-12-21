Лікар розказала, чи запізно зараз вакцинуватися від грипу

Чи пізно зараз щепитися від грипу?

За даними Американської академії педіатрії, 80% захворювань грипом у дітей припадає на січень, лютий та березень. За даними МОЗ станом на грудень - вже почався епідсезон. За тиждень зареєстровано 155 539 випадків ГРВІ, грип та COVID-19.

З 2 жовтня до 10 грудня 2023 перехворіло 1,5 млн осіб, що на 39,3% більше аналогічного періоду сезону 2022-2023 років. Але це тільки початок, тому у вас є час отримати щеплення і виробити імунітет.

Навіть якщо ви або дитина вже встигли перехворіти грипом - вакцини цього сезону захищають від 4 актуальних штамів, а значить, вакцинуватися і захиститися ще від 3 типів є сенс.

Адже захворювання на один штам грипу не дає імунітету від інших штамів, що циркулюють цьогоріч.

Для формування імунітету після щеплення потрібно близько 2 тижнів

Лікування грипу коштує значно дорожче за вартість вакцинації, а ускладнення можуть бути серйозними і навіть летальними.

Немовлята і діти до 4 років грип переносять важко.

Немовлята віком до 6 міс мають найвищий рівень госпіталізації та смертності від ускладнень грипу, адже вони ще малі, щоб почати вакцинацію.

Щоб захистити дітей віком до 6 місяців, вакцинація проти грипу рекомендована щорічно всім членам сім’ї.



Можливо, ваша маленька дитина не контактувала з вірусами грипу. Оскільки останні 2 сезони грипу були легкими, деякі діти можуть не мати імунітету до грипу.



Що треба знати

Вірус грипу досить поширений

Більшість людей, які захворіли на грип, хворіють щонайменше тиждень(і це теж може порушити ваші плани на свята)

Деякі люди хворіють набагато важче, і навіть здорові маленькі діти можуть хворіти з ускладненнями

Пневмонія, бронхіт, інфекції пазух і вуха - ускладнення грипу. Грип також може загострити ваші хронічні захворювання

Симптоми грипу: