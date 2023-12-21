Лікар розказала, чи запізно зараз вакцинуватися від грипу

Грип в Україні зараз у розпалі. Від вірусу передбачена серія вакцин. Але чи не пізно зараз робити щеплення?
На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис в Instagram педіатра Дарини Власенко.
За даними Американської академії педіатрії, 80% захворювань грипом у дітей припадає на січень, лютий та березень. За даними МОЗ станом на грудень - вже почався епідсезон. За тиждень зареєстровано 155 539 випадків ГРВІ, грип та COVID-19.
З 2 жовтня до 10 грудня 2023 перехворіло 1,5 млн осіб, що на 39,3% більше аналогічного періоду сезону 2022-2023 років. Але це тільки початок, тому у вас є час отримати щеплення і виробити імунітет.
Навіть якщо ви або дитина вже встигли перехворіти грипом - вакцини цього сезону захищають від 4 актуальних штамів, а значить, вакцинуватися і захиститися ще від 3 типів є сенс.
Адже захворювання на один штам грипу не дає імунітету від інших штамів, що циркулюють цьогоріч.
Для формування імунітету після щеплення потрібно близько 2 тижнів
Лікування грипу коштує значно дорожче за вартість вакцинації, а ускладнення можуть бути серйозними і навіть летальними.
Немовлята і діти до 4 років грип переносять важко.
Немовлята віком до 6 міс мають найвищий рівень госпіталізації та смертності від ускладнень грипу, адже вони ще малі, щоб почати вакцинацію.
Щоб захистити дітей віком до 6 місяців, вакцинація проти грипу рекомендована щорічно всім членам сім’ї.
Можливо, ваша маленька дитина не контактувала з вірусами грипу. Оскільки останні 2 сезони грипу були легкими, деякі діти можуть не мати імунітету до грипу.
Що треба знати
Лихоманка
Кашель
Біль у горлі
Нежить або закладений ніс
Болі у мʼязах
Головний біль
Озноб
Втома
Іноді блювота і діарея
Як ми раніше писали, українцям розповіли, як можна надійно захиститись від ГРВІ, грипу і коронавірусу.
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