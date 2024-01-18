Лікар пояснила, навіщо вакцинуватися, якщо щеплення не гарантує захисту від зараження

Лікар нагадує, що вакцинація показана насамперед для зменшення ризику більш тяжких форм захворювання.

"Вакциновані люди і хворіють, і навіть помирають. І якщо захворювання вже виникло, над лікарями не має тяжіти статус вакцинації в тактиці ведення пацієнта", - додала вона.

Грамотна робота з пацієнтами полягає в тому, щоб пояснити їм: навіть якщо ви вакциновані всіма дозами, але захворіли, ви повинні негайно звертатися до лікаря і не сподіватися на легкий перебіг.

Якщо у вас немає доступу до лікаря, треба мати вдома експрес-тести. Іноді результати цих тестів бувають хибнонегативними. Але якщо при цьому є явні ознаки захворювання, обов’язково слід шукати лікаря.

Окрім коронавірусної інфекції та грипу, можуть бути й інші небезпечні захворювання, наприклад тяжка менінгококова інфекція.

Водночас якщо за наявності клінічної картини тест на коронавірусну інфекцію позитивний - це вже фактично встановлений діагноз.

"Унаслідок непродуманої інформаційної кампанії щодо вакцинації щеплені всіма дозами люди навіть помирали, зокрема й наші колеги-медики. І коли їх запитували, чому вони своєчасно не зверталися по допомогу, вони відповідали: ми вакциновані, а тому були впевнені, що взагалі не захворіємо… Але якщо захворювання вже розвинулося, немає різниці, вакцинована людина чи ні - усіх пацієнтів треба вести однаково. І працювати і з лікарями, і з населенням щодо важливості своєчасного лікування", - сказала лікар.

