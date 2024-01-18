UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Лікар пояснила, навіщо вакцинуватися, якщо щеплення не гарантує захисту від зараження

Фото: Навіщо робити щеплення (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова, Ірина Сандул

Вакцина проти COVID-19 чи грипу не забезпечить повного захисту від захворювання. Але робити щеплення все одно вкрай важливо. Особливо - людям з так званих груп ризику.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказала інфекціоніст, доктор медичних наук, професор Ольга Голубовська.

 

 

Лікар нагадує, що вакцинація показана насамперед для зменшення ризику більш тяжких форм захворювання.

"Вакциновані люди і хворіють, і навіть помирають. І якщо захворювання вже виникло, над лікарями не має тяжіти статус вакцинації в тактиці ведення пацієнта", - додала вона.

Грамотна робота з пацієнтами полягає в тому, щоб пояснити їм: навіть якщо ви вакциновані всіма дозами, але захворіли, ви повинні негайно звертатися до лікаря і не сподіватися на легкий перебіг. 

Якщо у вас немає доступу до лікаря, треба мати вдома експрес-тести. Іноді результати цих тестів бувають хибнонегативними. Але якщо при цьому є явні ознаки захворювання, обов’язково слід шукати лікаря. 

Окрім коронавірусної інфекції та грипу, можуть бути й інші небезпечні захворювання, наприклад тяжка менінгококова інфекція.

Водночас якщо за наявності клінічної картини тест на коронавірусну інфекцію позитивний - це вже фактично встановлений діагноз. 

"Унаслідок непродуманої інформаційної кампанії щодо вакцинації щеплені всіма дозами люди навіть помирали, зокрема й наші колеги-медики. І коли їх запитували, чому вони своєчасно не зверталися по допомогу, вони відповідали: ми вакциновані, а тому були впевнені, що взагалі не захворіємо… Але якщо захворювання вже розвинулося, немає різниці, вакцинована людина чи ні - усіх пацієнтів треба вести однаково. І працювати і з лікарями, і з населенням щодо важливості своєчасного лікування", - сказала лікар.
 

Раніше Голубовська розказала, яких інфекцій чекати українцям.

Нагадаємо, що інфекціоніст Голубовська розповіла, чим зараз підступний коронавірус.

Читайте РБК-Україна в Google News
КоронавірусОльга Голубовская