Непереносимість лактози: чому не можна нехтувати хворобою і чим вона небезпечна

Непереносимість лактози найчастіше виникає у дорослому віці. Люди можуть тривалий час ігнорувати симптоми та навіть не підозрювати, що неприємна реакція організму виникає на молочні продукти.
Про те, що треба знати про непереносимість лактози та хто найбільше схильний до хвороби, розповіла алерголог Ольга Тарнавська для РБК-Україна (проект Styler).
"Лактаза - фермент, що продукується у тонкому кишківнику. Ознаки та симптоми непереносимості лактози зазвичай починаються через 30 хвилин - 2 години після їжі або пиття продуктів, що містять лактозу. Загальні симптоми включають діарею, нудоту, черевні спазми та гази", - пояснює лікар.
Причина появи цих симптомів полягає у тому, що лактаза перетворює молочний цукор на глюкозу та галактозу, які всмоктуються у кровотік через кишкову оболонку.
"Якщо у вас дефіцит лактази, лактоза в їжі переміщається в товсту кишку замість обробки та абсорбції. У товстій кишці нормальні бактерії взаємодіють із неперетравленою лактозою, викликаючи ознаки та симптоми непереносимості лактози", - каже Тарнавська.
Чинники, які можуть зробити людину більш схильною до непереносимості лактози:
"Лікування залежить від причини та симптомів захворювання, а також тяжкості перебігу", - говорить алерголог.
Лікар може призначити:
Безлактозні продукти здоровим людям вживати можна і найкраще ті, що виготовлені власними силами, пояснює лікар.
"Однак, якщо товар купується в супермаркеті, тоді треба уважно читати етикетку продукції. Тому, що в склад дуже часто входять синтетичні елементи і немає нічого корисного для нашого організму - ні поживних речовин, ні мікроелементів. В цілому це майже на 80% хімія. Відповідно організм на такий продукт зреагує алергічною реакцією", - каже Тарнавська.
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