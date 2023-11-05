Непереносимість лактози: чому не можна нехтувати хворобою і чим вона небезпечна

Непереносимість лактози найчастіше виникає у дорослому віці. Люди можуть тривалий час ігнорувати симптоми та навіть не підозрювати, що неприємна реакція організму виникає на молочні продукти.

Про те, що треба знати про непереносимість лактози та хто найбільше схильний до хвороби, розповіла алерголог Ольга Тарнавська для РБК-Україна (проект Styler).

Що треба знати про непереносимість лактози

"Лактаза - фермент, що продукується у тонкому кишківнику. Ознаки та симптоми непереносимості лактози зазвичай починаються через 30 хвилин - 2 години після їжі або пиття продуктів, що містять лактозу. Загальні симптоми включають діарею, нудоту, черевні спазми та гази", - пояснює лікар.

Причина появи цих симптомів полягає у тому, що лактаза перетворює молочний цукор на глюкозу та галактозу, які всмоктуються у кровотік через кишкову оболонку.

"Якщо у вас дефіцит лактази, лактоза в їжі переміщається в товсту кишку замість обробки та абсорбції. У товстій кишці нормальні бактерії взаємодіють із неперетравленою лактозою, викликаючи ознаки та симптоми непереносимості лактози", - каже Тарнавська.

Які чинники впливають на виникнення непереносимості лактози

Чинники, які можуть зробити людину більш схильною до непереносимості лактози:

зазвичай ця проблема виникає у дорослому віці й рідко зустрічається у дітей

найпоширенішим це захворювання є серед людей африканського, азіатського, латиноамериканського та американського етносу, а також в індіанців

немовлята, народжені передчасно, можуть мати знижені рівні лактази, тому що тонка кишка не розвиває клітини, які продукують лактазу, до пізнього третього триместру

наявність захворювань, що вражають тонку кишку. Проблеми з тонким кишечником, які можуть спричинити непереносимість лактози, включають бактеріальний ріст, целіакію та хворобу Крона

Як лікують непереносимість лактози

"Лікування залежить від причини та симптомів захворювання, а також тяжкості перебігу", - говорить алерголог.

Лікар може призначити:

виключення молоковмісних продуктів з раціону

організація спеціальної дієти

поступове комбінування молочних продуктів із іншими

вживання їжі дрібними порціями

заміна молочних продуктів соєвим молоком або соєвим сиром

вживання продуктів із вмістом лактози

вживання йогуртів із живими бактеріями

додавання до раціону продуктів, що містять кальцій (мигдаль, броколі, листова капуста, хлібні злаки) та вітамін D (олія, яєчні жовтки, печінка)

вживання харчових добавок - фермент лактази

Чи можна здоровим людям вживати безлактозні продукти

Безлактозні продукти здоровим людям вживати можна і найкраще ті, що виготовлені власними силами, пояснює лікар.

"Однак, якщо товар купується в супермаркеті, тоді треба уважно читати етикетку продукції. Тому, що в склад дуже часто входять синтетичні елементи і немає нічого корисного для нашого організму - ні поживних речовин, ні мікроелементів. В цілому це майже на 80% хімія. Відповідно організм на такий продукт зреагує алергічною реакцією", - каже Тарнавська.