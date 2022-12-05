Лікар повідомила про смертельну небезпеку навіть маленької виразки: головні симптоми

Які за розміром бувають виразки

За розміром виразки їх класифікують - від малих менше ніж 0,5 сантиметрів у діаметрі до гігантських 3 і більше сантиметрів.

Від чого утворюється виразка?

інфікування хелікобактер пілорі - це бактерія любляча "поласувати" слизовою шлунка, а її токсини люблять "роз'їдати" слизову;

стреси та спадковість;

нерегулярне харчування, надлишок газованих напоїв, особливо натщесерце;

Шкідливі звички (вживання алкоголю та куріння);

Вживання медикаментів (особливо нестероїдних протизапальних препаратів).

Які можуть бути симптоми виразки?

болі з самого ранку (голодні болі) або десь приблизно через годину дві після їжі;

печія, нудота, блювання;

відрижка кислим або тухлим;

дискомфорт у животі.

Як діагностувати?

Якщо у вас є скарги, зверніться до гастроентеролога, він направить вас на ФГДС (зонд), за необхідності з біопсією.

Смертельна небезпека виразки