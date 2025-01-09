Лікар попередила, що жінки у 30 років повинні не ігнорувати у себе ці симптоми

Основні симптоми

"Якщо вам від 30 років і ви відчуваєте втому, у вас "туман у мозку", то це важливий сигнал організму. октор Ширін Кассам.

Причини ранньої менопаузи

Причинами можуть бути генетична схильність, аутоімунні захворювання, хірургічне видалення яєчників, лікування раку (хіміотерапія, радіотерапія) та інші фактори. У такому випадку симптоми клімаксу з'являються раніше і жінкам важливо звернутися до лікаря.

Причини передчасної менопаузи