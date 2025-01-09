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Лікар попередила, що жінки у 30 років повинні не ігнорувати у себе ці симптоми

Які симптоми свідчать про початок менопаузи (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Жінкам від 30 років варто почати стежити за своїм здоров'ям, адже такі симптоми, як втома та запаморочення можуть бути передвісниками пременопаузи. Лікар назвав основні ознаки такого стану.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.

Основні симптоми

"Якщо вам від 30 років і ви відчуваєте втому, у вас "туман у мозку", то це важливий сигнал організму. октор Ширін Кассам.

Причини ранньої менопаузи

Причинами можуть бути генетична схильність, аутоімунні захворювання, хірургічне видалення яєчників, лікування раку (хіміотерапія, радіотерапія) та інші фактори. У такому випадку симптоми клімаксу з'являються раніше і жінкам важливо звернутися до лікаря.

Причини передчасної менопаузи

  • генетика - спадковість відіграє важливу роль у визначенні віку настання менопаузи. Якщо у жінки в родині були випадки передчасної менопаузи, то ймовірність, що вона сама зіткнеться з цим, підвищується
  • аутоімунні захворювання - деякі аутоімунні розлади, такі як ревматоїдний артрит або захворювання щитовидної залози, можуть впливати на роботу яєчників і призводити до передчасного виснаження їх функції
  • хірургічне видалення яєчників - призводить до повного настання менопаузи незалежно від віку жінки
  • інфекції та хронічні захворювання - деякі інфекційні захворювання або хронічні стани можуть впливати на функцію яєчників.

 

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