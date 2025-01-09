Лікар попередила, що жінки у 30 років повинні не ігнорувати у себе ці симптоми

Жінкам від 30 років варто почати стежити за своїм здоров'ям, адже такі симптоми, як втома та запаморочення можуть бути передвісниками пременопаузи. Лікар назвав основні ознаки такого стану.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.
"Якщо вам від 30 років і ви відчуваєте втому, у вас "туман у мозку", то це важливий сигнал організму. октор Ширін Кассам.
Причинами можуть бути генетична схильність, аутоімунні захворювання, хірургічне видалення яєчників, лікування раку (хіміотерапія, радіотерапія) та інші фактори. У такому випадку симптоми клімаксу з'являються раніше і жінкам важливо звернутися до лікаря.
Причини передчасної менопаузи
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