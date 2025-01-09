Лікар попередила, що жінки у 30 років повинні не ігнорувати у себе ці симптоми

Жінкам від 30 років варто почати стежити за своїм здоров'ям, адже такі симптоми, як втома та запаморочення можуть бути передвісниками пременопаузи. Лікар назвав основні ознаки такого стану.

Основні симптоми

Пременопауза настає, коли у вас є симптоми менопаузи, але менструації не припинилися.

Менопауза - це період, коли ваші місячні припиняються через зниження рівня гормонів. Зазвичай це вражає жінок у віці від 45 до 55 років, але це може статися і раніше.

"Якщо вам від 30 років і ви відчуваєте втому, у вас "туман у мозку", то це важливий сигнал організму. Якщо ви проходите через "нормальну" менопаузу, ви проходите її у віці від 49 до 51 року. Пременопауза, яка є періодом перед менопаузою, коли гормони можуть сильно коливатися, насправді може початися дуже рано", - пояснила д октор Ширін Кассам.

Також, якщо ви стали особливо дратівливими, погано спите та сильно потієте, то це також може бути передвісниками менопаузи.

Менопауза та пременопауза можуть відчуватися по-різному для кожного, причому деякі люди відчувають багато симптомів, а деякі не відчувають жодних. Симптоми можуть включати зміни менструації, зміни настрою, проблеми з пам’яттю або концентрацією, проблеми зі сном, прискорене серцебиття, болі в м’язах і збільшення ваги.

Причини ранньої менопаузи

Причинами можуть бути генетична схильність, аутоімунні захворювання, хірургічне видалення яєчників, лікування раку (хіміотерапія, радіотерапія) та інші фактори. У такому випадку симптоми клімаксу з'являються раніше і жінкам важливо звернутися до лікаря.

Причини передчасної менопаузи