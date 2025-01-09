Лікар попередила, що жінки у 30 років повинні не ігнорувати у себе ці симптоми
Жінкам від 30 років варто почати стежити за своїм здоров'ям, адже такі симптоми, як втома та запаморочення можуть бути передвісниками пременопаузи. Лікар назвав основні ознаки такого стану.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.
Основні симптоми
Пременопауза настає, коли у вас є симптоми менопаузи, але менструації не припинилися.
Менопауза - це період, коли ваші місячні припиняються через зниження рівня гормонів. Зазвичай це вражає жінок у віці від 45 до 55 років, але це може статися і раніше.
"Якщо вам від 30 років і ви відчуваєте втому, у вас "туман у мозку", то це важливий сигнал організму. Якщо ви проходите через "нормальну" менопаузу, ви проходите її у віці від 49 до 51 року. Пременопауза, яка є періодом перед менопаузою, коли гормони можуть сильно коливатися, насправді може початися дуже рано", - пояснила доктор Ширін Кассам.
Також, якщо ви стали особливо дратівливими, погано спите та сильно потієте, то це також може бути передвісниками менопаузи.
Менопауза та пременопауза можуть відчуватися по-різному для кожного, причому деякі люди відчувають багато симптомів, а деякі не відчувають жодних. Симптоми можуть включати зміни менструації, зміни настрою, проблеми з пам’яттю або концентрацією, проблеми зі сном, прискорене серцебиття, болі в м’язах і збільшення ваги.
Причини ранньої менопаузи
Причинами можуть бути генетична схильність, аутоімунні захворювання, хірургічне видалення яєчників, лікування раку (хіміотерапія, радіотерапія) та інші фактори. У такому випадку симптоми клімаксу з'являються раніше і жінкам важливо звернутися до лікаря.
Причини передчасної менопаузи
- генетика - спадковість відіграє важливу роль у визначенні віку настання менопаузи. Якщо у жінки в родині були випадки передчасної менопаузи, то ймовірність, що вона сама зіткнеться з цим, підвищується
- аутоімунні захворювання - деякі аутоімунні розлади, такі як ревматоїдний артрит або захворювання щитовидної залози, можуть впливати на роботу яєчників і призводити до передчасного виснаження їх функції
- хірургічне видалення яєчників - призводить до повного настання менопаузи незалежно від віку жінки
- інфекції та хронічні захворювання - деякі інфекційні захворювання або хронічні стани можуть впливати на функцію яєчників.
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