Лікар попередила про небезпеку популярного антисептика для горла: дуже токсичний

Чим небезпечний фенол?

Фенол – це органічна сполука складу C6H5OH.

Оскільки він має анестетичну дію, при його контакті зі шкірою не відчувається біль, але з часом з'являються опіки. При всмоктуванні через шкіру великої кількості фенолу відбувається ураження ЦНС та кровоносних судин, можлива поява фенольної гангрени.

Якщо площа фенольного опіку більше 25% - то це смертельно.

Наприклад, ви використовуєте засіб для ротової порожнини з Фенолом.

Ваш біль зменшиться, але за рахунок мікроопіків слизової оболонки. Частина фенолу зв'язується з білками організму та утворює токсичні сполуки, що впливають на ЦНС, систему крові, і як наслідок можуть бути анемія, розлади психіки, алергічна реакція, опіки, судоми та набряк легень.

Також у складі є небезпечний барвник Понсо. За повідомленням Управління з охорони навколишнього середовища США (EPA), максимальна припустима доза фенолу при потраплянні в організм 0.6 мг/1 кг ваги протягом 1 доби.

Смертельна доза фенолу для дітей

Припустимо, що ви даєте антисептик дитині 2 роки вагою 12 кг, наприклад 4 рази згідно з інструкцією, рахуємо кількість фенолу, який потрапить в її організм - виходить 5,1 мг. Смертельна доза для дитини 7.2 мг.

Нагадаємо, що фенол у крові з'єднується з гемоглобіном і знову ж таки має токсичну сполуку подібну дію до метгемоглобіну.