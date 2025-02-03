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Лікар показав простий засіб від кашлю та застуди: всього два домашні продукти!

Фото:Як приготувати засіб від застуди та кашлю (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Лікар повідомив про простий засіб від кашлю та застуди, який можна приготувати вдома за допомогою двох продуктів.

Як приготувати природні ліки, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok лікаря Джо Віттінгтона.

Який засіб допоможе від кашлю?

За словами експерта, поєднання двох продуктів може мати протизапальну і навіть протимікробну дію. У зимові місяці досить часто захворіти на сезонне захворювання. Застуда, грип і Covid - це те, чого нам потрібно остерігатися, коли температура падає.

Так, Джо радить спосіб, перевірений нашими бабусями та дідусями. Це цибуля та мед.

"Мед добре відомий своїми заспокійливими властивостями, особливо проти болю в горлі та кашлю. Цибуля містить сполуки, що містять сірку, такі як аліцин, які мають антимікробні та протизапальні властивості", - сказав лікар.

Ці два продукти можуть потенційно послабити слиз і заспокоїти респіраторні симптоми.

Цибуля має антибактеріальні властивості, а мед заспокоює біль у горлі.

Рекомендується вживати по одній чайній ложці чотири-п’ять разів на день, поки симптоми не покращаться.

Однак лікар Джо зробив попередження про засіб. Він порадив не давати його немовлятам через потенційний ризик ботулізму.

 

@drjoe_md Ever heard of onion honey syrup for a cough? Slice an onion, cover it with honey, let it sit, and boom—nature’s cough syrup! The honey soothes, and the onion’s compounds help break up mucus. Would you try it? #CoughRemedy #NaturalHealing #HomeRemedies #HealthHacks original sound - Dr. Joe, M.D.

До речі, дієтолог назвала продукт, який може допомогти при застуді.

Раніше ми повідомляли, як визначити, чи ви ще заразні після грипу чи застуди.

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