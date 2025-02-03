Лікар показав простий засіб від кашлю та застуди: всього два домашні продукти!

Лікар повідомив про простий засіб від кашлю та застуди, який можна приготувати вдома за допомогою двох продуктів.

Як приготувати природні ліки, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok лікаря Джо Віттінгтона.

Який засіб допоможе від кашлю?

За словами експерта, поєднання двох продуктів може мати протизапальну і навіть протимікробну дію. У зимові місяці досить часто захворіти на сезонне захворювання. Застуда, грип і Covid - це те, чого нам потрібно остерігатися, коли температура падає.

Так, Джо радить спосіб, перевірений нашими бабусями та дідусями. Це цибуля та мед.

"Мед добре відомий своїми заспокійливими властивостями, особливо проти болю в горлі та кашлю. Цибуля містить сполуки, що містять сірку, такі як аліцин, які мають антимікробні та протизапальні властивості", - сказав лікар.

Ці два продукти можуть потенційно послабити слиз і заспокоїти респіраторні симптоми.

Цибуля має антибактеріальні властивості, а мед заспокоює біль у горлі.

Рекомендується вживати по одній чайній ложці чотири-п’ять разів на день, поки симптоми не покращаться.

Однак лікар Джо зробив попередження про засіб. Він порадив не давати його немовлятам через потенційний ризик ботулізму.