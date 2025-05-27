Лікар назвав три токсичні домашні предмети, які потрібно негайно викинути

Які три предмети вдома дуже токсичні?

Гастроентеролог Саураб Сеті закликав людей діяти якнайшвидше.

Першим у списку доктора Сеті є ароматичні свічки.

"Вони містять фталати, які, як відомо, порушують гормональний баланс та викликають респіраторні проблеми. Обирайте свічки без запаху або натуральні свічки з сої чи бджолиного воску"", - сказав він.

Наступним у списку доктора Сеті є пластикові обробні дошки.

"Вони з часом можуть руйнуватися, вивільняючи мікропластик у вашу їжу, який може накопичуватися в організмі. Перейдіть на дерев'яні, щоб мінімізувати ризик", - стверджує він.

І останнє у списку? Подряпані або пошкоджені антипригарні сковорідки.

"Вони містять PFAS, які пов'язані з високим кров'яним тиском, холестерином та репродуктивними проблемами. Пошкоджені сковорідки можуть виділяти ці частинки у вашу їжу. Тому обов'язково замінюйте ці сковорідки, як тільки вони подряпані або пошкоджені. Або замініть їх на безпечніші альтернативи, такі як нержавіюча сталь або чавун", - пояснив він.

Що таке фталати?

Фталати - це група хімічних сполук, які зазвичай використовуються для того, щоб зробити пластмаси - особливо полівінілхлорид (ПВХ) - більш гнучкими, довговічними та стійкими до руйнування. Їх часто називають пластифікаторами.

Окрім пластмас, фталати також містяться в засобах особистої гігієни, предметах домашнього вжитку, медичних пристроях і навіть упаковці для харчових продуктів.

Фталати є ендокринними руйнівниками, тобто вони можуть втручатися в гормональні системи організму. Вони можуть імітувати або блокувати гормони, такі як естроген і тестостерон, що призводить до:

Зміни репродуктивного розвитку

Зниження кількості та якості сперми

Раннє статеве дозрівання у дівчаток

Гормонозалежних ракових захворювань (потенційно)

Деякі фталати, такі як DEHP і DBP, пов'язані з:

Вродженими вадами

Викиднями

Затримками розвитку у дітей

Токсичністю для яєчок у тварин

Вплив через вдихання (наприклад, від ароматичних продуктів) може викликати:

Симптоми астми та алергії

Потенційний вплив на імунну систему у дітей

Дослідження на тваринах показують, що деякі фталати можуть сприяти розвитку пухлин. DEHP класифікується деякими органами охорони здоров'я як можливий канцероген для людини.

Що таке PFAS?

PFAS (Per- and Polyfluoroalkyl Substances) — це велика група синтетичних хімікатів (понад 10 000 типів), які використовуються з 1940-х років для виробництва продуктів, стійких до води, олії, тепла та плям.

Їх іноді називають "вічними хімікатами", оскільки вони легко не розкладаються в навколишньому середовищі або людському організмі. PFAS використовуються в широкому спектрі продуктів, включаючи:

Антипригарний посуд (наприклад, тефлон)

Водонепроникні та стійкі до плям тканини (наприклад, Gore-Tex, Scotchgard)

Упаковка для фаст-фуду, пакети для попкорну в мікрохвильовій печі

Косметика (особливо стійкі або водостійкі типи)

Піни для пожежогасіння

Килими, оббивка та фарби

PFAS пов'язані з: