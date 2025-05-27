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Лікар назвав три токсичні домашні предмети, які потрібно негайно викинути

Вівторок 27 травня 2025 11:35
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Лікар назвав три токсичні домашні предмети, які потрібно негайно викинути Фото: Які предмети домашнього вжитку дуже токсичні (freepik)
Автор: Людмила Жукова

Лікар назвав три, за його словами, найтоксичніші предмети домашнього вжитку, які "потрібно негайно викинути".

Які саме речі шкодять нашому організму, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Surrey Live.

Які три предмети вдома дуже токсичні?

Гастроентеролог Саураб Сеті закликав людей діяти якнайшвидше.

Першим у списку доктора Сеті є ароматичні свічки.

"Вони містять фталати, які, як відомо, порушують гормональний баланс та викликають респіраторні проблеми. Обирайте свічки без запаху або натуральні свічки з сої чи бджолиного воску"", - сказав він.

Наступним у списку доктора Сеті є пластикові обробні дошки.

"Вони з часом можуть руйнуватися, вивільняючи мікропластик у вашу їжу, який може накопичуватися в організмі. Перейдіть на дерев'яні, щоб мінімізувати ризик", - стверджує він.

І останнє у списку? Подряпані або пошкоджені антипригарні сковорідки.

"Вони містять PFAS, які пов'язані з високим кров'яним тиском, холестерином та репродуктивними проблемами. Пошкоджені сковорідки можуть виділяти ці частинки у вашу їжу. Тому обов'язково замінюйте ці сковорідки, як тільки вони подряпані або пошкоджені. Або замініть їх на безпечніші альтернативи, такі як нержавіюча сталь або чавун", - пояснив він.

Що таке фталати?

Фталати - це група хімічних сполук, які зазвичай використовуються для того, щоб зробити пластмаси - особливо полівінілхлорид (ПВХ) - більш гнучкими, довговічними та стійкими до руйнування. Їх часто називають пластифікаторами.

Окрім пластмас, фталати також містяться в засобах особистої гігієни, предметах домашнього вжитку, медичних пристроях і навіть упаковці для харчових продуктів.

Фталати є ендокринними руйнівниками, тобто вони можуть втручатися в гормональні системи організму. Вони можуть імітувати або блокувати гормони, такі як естроген і тестостерон, що призводить до:

  • Зміни репродуктивного розвитку
  • Зниження кількості та якості сперми
  • Раннє статеве дозрівання у дівчаток
  • Гормонозалежних ракових захворювань (потенційно)

Деякі фталати, такі як DEHP і DBP, пов'язані з:

  • Вродженими вадами
  • Викиднями
  • Затримками розвитку у дітей
  • Токсичністю для яєчок у тварин

Вплив через вдихання (наприклад, від ароматичних продуктів) може викликати:

  • Симптоми астми та алергії
  • Потенційний вплив на імунну систему у дітей
  • Дослідження на тваринах показують, що деякі фталати можуть сприяти розвитку пухлин. DEHP класифікується деякими органами охорони здоров'я як можливий канцероген для людини.

Що таке PFAS?

PFAS (Per- and Polyfluoroalkyl Substances) — це велика група синтетичних хімікатів (понад 10 000 типів), які використовуються з 1940-х років для виробництва продуктів, стійких до води, олії, тепла та плям.

Їх іноді називають "вічними хімікатами", оскільки вони легко не розкладаються в навколишньому середовищі або людському організмі. PFAS використовуються в широкому спектрі продуктів, включаючи:

  • Антипригарний посуд (наприклад, тефлон)
  • Водонепроникні та стійкі до плям тканини (наприклад, Gore-Tex, Scotchgard)
  • Упаковка для фаст-фуду, пакети для попкорну в мікрохвильовій печі
  • Косметика (особливо стійкі або водостійкі типи)
  • Піни для пожежогасіння
  • Килими, оббивка та фарби

PFAS пов'язані з:

  • Втручанням у функцію щитовидної залози
  • Затримками розвитку у немовлят та дітей
  • Порушенням репродуктивних гормонів
  • Підвищеним ризиком раку нирок та яєчок
  • Підвищеним рівнем холестерину
  • Пошкодженням печінки
  • Пригніченою імунною функцією
  • Зниженою реакцією на вакцинацію (особливо у дітей)
  • Низькою вагою при народженні
  • Прееклампсією
  • Проблемами з фертильністю

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