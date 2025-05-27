Лікар назвав три токсичні домашні предмети, які потрібно негайно викинути
Лікар назвав три, за його словами, найтоксичніші предмети домашнього вжитку, які "потрібно негайно викинути".
Які саме речі шкодять нашому організму, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Surrey Live.
Які три предмети вдома дуже токсичні?
Гастроентеролог Саураб Сеті закликав людей діяти якнайшвидше.
Першим у списку доктора Сеті є ароматичні свічки.
"Вони містять фталати, які, як відомо, порушують гормональний баланс та викликають респіраторні проблеми. Обирайте свічки без запаху або натуральні свічки з сої чи бджолиного воску"", - сказав він.
Наступним у списку доктора Сеті є пластикові обробні дошки.
"Вони з часом можуть руйнуватися, вивільняючи мікропластик у вашу їжу, який може накопичуватися в організмі. Перейдіть на дерев'яні, щоб мінімізувати ризик", - стверджує він.
І останнє у списку? Подряпані або пошкоджені антипригарні сковорідки.
"Вони містять PFAS, які пов'язані з високим кров'яним тиском, холестерином та репродуктивними проблемами. Пошкоджені сковорідки можуть виділяти ці частинки у вашу їжу. Тому обов'язково замінюйте ці сковорідки, як тільки вони подряпані або пошкоджені. Або замініть їх на безпечніші альтернативи, такі як нержавіюча сталь або чавун", - пояснив він.
Що таке фталати?
Фталати - це група хімічних сполук, які зазвичай використовуються для того, щоб зробити пластмаси - особливо полівінілхлорид (ПВХ) - більш гнучкими, довговічними та стійкими до руйнування. Їх часто називають пластифікаторами.
Окрім пластмас, фталати також містяться в засобах особистої гігієни, предметах домашнього вжитку, медичних пристроях і навіть упаковці для харчових продуктів.
Фталати є ендокринними руйнівниками, тобто вони можуть втручатися в гормональні системи організму. Вони можуть імітувати або блокувати гормони, такі як естроген і тестостерон, що призводить до:
- Зміни репродуктивного розвитку
- Зниження кількості та якості сперми
- Раннє статеве дозрівання у дівчаток
- Гормонозалежних ракових захворювань (потенційно)
Деякі фталати, такі як DEHP і DBP, пов'язані з:
- Вродженими вадами
- Викиднями
- Затримками розвитку у дітей
- Токсичністю для яєчок у тварин
Вплив через вдихання (наприклад, від ароматичних продуктів) може викликати:
- Симптоми астми та алергії
- Потенційний вплив на імунну систему у дітей
- Дослідження на тваринах показують, що деякі фталати можуть сприяти розвитку пухлин. DEHP класифікується деякими органами охорони здоров'я як можливий канцероген для людини.
Що таке PFAS?
PFAS (Per- and Polyfluoroalkyl Substances) — це велика група синтетичних хімікатів (понад 10 000 типів), які використовуються з 1940-х років для виробництва продуктів, стійких до води, олії, тепла та плям.
Їх іноді називають "вічними хімікатами", оскільки вони легко не розкладаються в навколишньому середовищі або людському організмі. PFAS використовуються в широкому спектрі продуктів, включаючи:
- Антипригарний посуд (наприклад, тефлон)
- Водонепроникні та стійкі до плям тканини (наприклад, Gore-Tex, Scotchgard)
- Упаковка для фаст-фуду, пакети для попкорну в мікрохвильовій печі
- Косметика (особливо стійкі або водостійкі типи)
- Піни для пожежогасіння
- Килими, оббивка та фарби
PFAS пов'язані з:
- Втручанням у функцію щитовидної залози
- Затримками розвитку у немовлят та дітей
- Порушенням репродуктивних гормонів
- Підвищеним ризиком раку нирок та яєчок
- Підвищеним рівнем холестерину
- Пошкодженням печінки
- Пригніченою імунною функцією
- Зниженою реакцією на вакцинацію (особливо у дітей)
- Низькою вагою при народженні
- Прееклампсією
- Проблемами з фертильністю
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