Лікар назвав три ознаки, які з’являються за кілька днів до інсульту

Лікар назвав деякі перші ознаки, які можуть свідчити про неминучий інсульт. Наприклад, у Великобританії інсульт трапляється кожні п'ять хвилин, що становить близько 100 тисяч випадків на рік.

Які ранні ознаки цього стану, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok лікаря Еріка Берга.

Які ранні ознаки інсульту

За словами фахівця, є три ознаки раннього попередження про інсульт, підкресливши, що це не те саме, що симптоми інсульту, який уже почався, включаючи опущення однієї сторони обличчя та нездатність рухати однією з рук і ніг.

Перша ознака - це сильний головний біль.

"Перші ознаки інсульту дещо інші. Оскільки він спричиняє утворення тромбу в мозку, ви отримаєте великий тиск на цей орган. Це буде проявлятися як сильний головний біль", - розповів Берг.

За словами доктора Берга, ще однією ранньою ознакою того, що інсульт може бути неминучим, є сильна нудота або блювота.

По-третє, на думку лікаря, постійна гикавка, що супроводжується болем у грудях, може бути сигналом про загрозу інсульту.

Інші лікарі також говорять про попереджувальні ознаки, такі як втрата або зміни зору, раптове запаморочення, втрата рівноваги або координації, відчуття розгубленості або проблеми з розумінням речей, а також оніміння або слабкість однієї сторони тіла.

Певні симптоми можуть бути передвісником інсульту, причому деякі експерти припускають, що вони можуть проявлятися за тиждень до інсульту. Однак у багатьох ці попереджувальні знаки можуть з’явитися раптово.

За словами лікаря Берга, щоб запобігти інсульту, потрібно споживати достатню кількість вітаміну Е у вигляді токотрієнолів.

Крім того, він порадив приймати магній і дотримуватися дієти з низьким вмістом вуглеводів. Дослідження Національного інституту здоров’я США (NIH) показує, що кожні 100 мг/день збільшення споживання магнію пов’язане зі зниженням ризику інсульту на 2%.