Лікар назвав симптоми нового штаму Кракен та пояснив його особливості

Що ми знаємо про штам Кракен?

Штам Кракен є наслідком злиття двох різновидів штаму Омікрон. Цей варіант дуже заразний через надзвичайно високу активність зв'язування вірусу з клітинами людини (аналогія з міфічним Кракеном, який щупальцями обплутує свою жертву).

ВООЗ офіційно визнала його заразнішим за Омікрон.

Які особливості нового штаму?

Симптоми будуть ті ж, що і при Омікроні, зазвичай, тобто легке протікання.

Симптоми : підвищення температури, загальна слабкість, головний і м'язовий біль, нежить і чхання, кашель, першіння в горлі. В окремих випадках може погіршитися апетит та виникнути діарея.

Цікаво, що Кракен навчився обходити імунітет після раніше перенесеного ковіду, тому захист від Кракена мають лише вакциновані, за наявності мінімум однієї бустерної дози (якщо вакцинувалися першими 2 дозами понад 6 місяців тому).

Штам Кракен вже зафіксований у сусідній від України Молдові, тому не варто нехтувати, а краще прийти та вакцинуватися, якщо ви цього ще не зробили.

Зараз в Україні є вакцина Пфайзер та Коронавак,, якими вакцинують усіх бажаючих.

Зазначимо, що як і у випадку з іншими штамами, Кракен найбільш небезпечний для основних груп ризику – дітей, людей похилого віку та людей з хронічними захворюваннями.