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Лікар назвав симптоми алергії на молоко у дітей та розказав, що робити

Фото: Які симптоми алергії на молоко у дітей (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Алергія на коров’яче молоко є найбільш поширеною харчовою алергією у немовлят і дітей раннього віку. Незважаючи на те, що більшість дітей згодом переростають цю алергію, вона також є однією з найпоширеніших харчових алергій у дорослих.

Які симптоми цього стану, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис педіатра Дмитра Муштина в Instagram.

Що викликає алергію на молоко?

Лікар пояснив, що харчова алергія загалом спричинена надмірною реакцією імунної системи на харчовий алерген, у цьому випадку молоко. Імунна система розглядає коров’яче молоко, зокрема білок казеїн або сироватку як шкідливого загарбника.

Які симптоми

  • Кропив'янка
  • Затруднене дихання, кашель, задишка
  • Свербіж або відчуття поколювання навколо рота або губ
  • Ангіоневротичний набряк: набряк губ, язика або горла
  • Блювання
  • Анафілаксія

Деякі  симптоми з'являються через години або дні, серед них

  • Діарея, кров у калі
  • Закреп
  • Атопічний дерматит
  • Блювання
  • Болі в животі
  • Коліки
  • Поганий набір ваги

Що робити, якщо у вас алергія на молоко 

Спеціального тесту, що на 100% підтвердить наявність алергії на коров’яче молоко немає. Діагноз ґрунтується в першу чергу на аналізу симптомів та огляду.

Первинні тести, якщо вони використовуються, включають шкірний прик-тест і аналіз крові IgE. Обидва тести демонструють високу чутливість, але низьку специфічність і можуть бути позитивними у пацієнтів без алергії.

Лікування будь-якої харчової алергії полягає у виключенні їжі з раціону, але  кожен випадок є індивідуальним.

Білок коров’ячого молока міститься у молоці, сиру, маслі і т. п, у однієї дитини симптоми можуть виникати лише після вживання молока, однак йогурт, кефір, творог може їсти без проблем; в іншої - виражена реакція навіть на млинці, оладки чи сирники.

Педіатр радить звернутись на консультацію до алерголога, який надасть рекомендації стосовно харчування, як діяти при тих чи інших симптомах, при потребі призначить відповідні аналізи.

 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які симптоми відрізняють алергію від застуди.

Читайте також, чому виникає алергія на фарбу для волосся й чи можна її позбутися.

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