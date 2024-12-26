Лікар назвав симптом у нозі, який свідчить про тяжке захворювання

Біль у ногах може бути спричинено серйозним захворюванням. Лікар застеріг, що певні відчуття у кінцівках можуть бути сигналом звернутися до медиків.

Про який саме стан йдеться, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok лікаря Карана Раджа.

Який симптом болю у ногах має вас насторожити

Якщо у вас є ендометріоз або будь-яке захворювання органів малого тазу, хронічний біль у ногах не є рідкістю, і це також підкреслює проблему.

Наприклад, при ендометріозі ураження можуть бути поблизу тазового нерва або інфільтрувати його, наприклад, запиральний нерв або скатичний нерв, що призводить до болю, який іррадіює вниз по нозі.

Те ж саме може статися з іншими запальними захворюваннями, які вражають таз, наприклад, запальне захворювання кишечника або є результатом перенесеного болю.

Ендометріоз виникає, коли клітини, подібні до клітин слизової оболонки матки (матки), знаходяться в інших частинах тіла. Ці клітини можуть рости та змінюватися у відповідь на гормони в менструальному циклі, це може викликати запалення, біль.

Ендометріоз найчастіше зустрічається на слизовій оболонці тазу і може виникати в яєчниках і вражати інші органи малого таза, такі як кишечник або сечовий міхур.

Рідше ендометріоз також можна виявити за межами таза, наприклад у грудній клітці.

У випадках хронічного тазового болю це може призвести до м’язових спазмів і напруження тазового дна, що впливає на згиначі стегна, підслизовий м'яз або підколінне сухожилля.

Насправді хронічне запалення або рубцева тканина в результаті хірургічного втручання, ендометріозу або фізичних перешкод, таких як міома, можуть стискати кровоносні судини, зменшувати кровотік, що призводить до застійних явищ у тазу, що може сприяти болю в нозі.

Навіть медичні працівники можуть не помітити цей симптом, оскільки він може не позначити типові симптоми, пов’язані з подібним ендометріозом.