UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни

Цей популярний різдвяний подарунок може завдати шкоди печінці та ниркам

Чим небезпечні підроблені парфуми для здоров'я (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Парфуми є найпопулярнішим різдвяним подарунком. Однак, ви можете наражати своїх близьких на небезпеку, якщо придбаєте підроблений продукт.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.

Небезпека підроблених парфумів

Лікар Рімас Гейг розповів, що ці хімічні речовини можуть подразнювати шкіру, спричиняючи висипання, алергію чи навіть хімічні опіки. Деякі підробки також містять фталати, які пов’язані з гормональними збоями та репродуктивними проблемами, особливо у жінок.

Постійний вплив таких хімічних речовин може мати тривалий вплив на здоров’я, включаючи пошкодження печінки, нирок і навіть нервової системи.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОрганізмПарфумиЗдоров'я