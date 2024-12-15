Цей популярний різдвяний подарунок може завдати шкоди печінці та ниркам

Парфуми є найпопулярнішим різдвяним подарунком. Однак, ви можете наражати своїх близьких на небезпеку, якщо придбаєте підроблений продукт.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.
Лікар Рімас Гейг розповів, що ці хімічні речовини можуть подразнювати шкіру, спричиняючи висипання, алергію чи навіть хімічні опіки. Деякі підробки також містять фталати, які пов’язані з гормональними збоями та репродуктивними проблемами, особливо у жінок.
Постійний вплив таких хімічних речовин може мати тривалий вплив на здоров’я, включаючи пошкодження печінки, нирок і навіть нервової системи.
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