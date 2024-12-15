Цей популярний різдвяний подарунок може завдати шкоди печінці та ниркам

Небезпека підроблених парфумів

Лікар Рімас Гейг розповів, що ці хімічні речовини можуть подразнювати шкіру, спричиняючи висипання, алергію чи навіть хімічні опіки. Деякі підробки також містять фталати, які пов’язані з гормональними збоями та репродуктивними проблемами, особливо у жінок.

Постійний вплив таких хімічних речовин може мати тривалий вплив на здоров’я, включаючи пошкодження печінки, нирок і навіть нервової системи.