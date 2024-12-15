Цей популярний різдвяний подарунок може завдати шкоди печінці та ниркам

Парфуми є найпопулярнішим різдвяним подарунком. Однак, ви можете наражати своїх близьких на небезпеку, якщо придбаєте підроблений продукт.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror .

Небезпека підроблених парфумів

Використання підроблених парфумів може здатися спокусливим способом заощадити гроші, але так ви можете наражати своє здоров'я на небезпеку.

Підробні парфуми часто виготовляються з використанням шкідливих хімікатів і токсинів, які не регулюються, на відміну від інгредієнтів справжніх ароматів.

Лікар Рімас Гейг розповів, що ці хімічні речовини можуть подразнювати шкіру, спричиняючи висипання, алергію чи навіть хімічні опіки. Деякі підробки також містять фталати, які пов’язані з гормональними збоями та репродуктивними проблемами, особливо у жінок.

Постійний вплив таких хімічних речовин може мати тривалий вплив на здоров’я, включаючи пошкодження печінки, нирок і навіть нервової системи.

"Безпека інгредієнтів, які використовуються у підроблених парфумах, рідко буває гарантованою. У той час як оригінальні парфуми проходять ретельне тестування, щоб гарантувати їх безпеку та ефективність, підроблені версії можуть містити неперевірені або неякісні інгредієнти", - зазначив медик.

До того ж підробки часто виробляються в антисанітарних умовах, що призводить до забруднення, що збільшує ймовірність побічних реакцій, таких як інфекції. Для людей з чутливою шкірою або алергіками підроблені парфуми можуть викликати серйозні реакції, такі як проблеми з диханням, напади астми або сильне подразнення шкіри.

Чому варто купувати якісні парфуми

Оригінальні парфуми часто містять консерванти та хімічні речовини, які запобігають росту бактерій.

Інгредієнти низької якості, які використовуються у підробних парфумах, також більш сприйнятливі до розмноження бактерій. Тому, якщо це потрапить в очі, то може призвести до кон’юнктивіту або інфекції очей. Вдихання цих бактерій може навіть подразнити дихальні шляхи та спричинити кашель та чхання.

"Як медичний працівник, я завжди раджу своїм пацієнтам бути обережними, купуючи парфуми. Якщо ціна здається занадто хорошою, щоб бути правдою, то це підробка", - додав він.