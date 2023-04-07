Лікар назвав популярний препарат від серця, який взагалі не працює

Які серцеві краплі не працюють?

Медик повідомив, що популярний препарат "Трікардин" – це так званий фуфломіцин. Він складається з трьох трав - валеріани, пустирника і глоду.

"Ще років 15 тому було дуже популярно купувати настоянки трьох трав в аптеці (пустирника, валеріани та глоду). Ці три компоненти зливали в одну пляшечку і лікували клімакс, порушення сну, тривожність тощо. Потім один із фармацевтичних заводів вирішив запатентувати народну бовтанку, щоб люди не мучилися. Вирішили виробляти "Трикардин", що містить три трави: валеріану, Пустирник і глоду", - розповів лікар.

Що потрібно знати про Трикардін

Написано, що ці ліки належать до серцевих крапель і використовуються у кардіології. А у показаннях функціональні порушення серцево-судинної системи (нейроциркуляторна дистонія, вегетоневроз).



"Ми також вже знаємо, що таких діагнозів не існує. Ці краплі ніяк не лікують серце! А чомусь прямо на пляшці написані серцеві краплі, і цей напис вводить в оману довірливих людей, особливо пенсіонерів, людей похилого віку, які дійсно можуть мати проблеми із серцем", - повідомив медик.

Євген Скрипник нагадав, що валеріана, пустирник, глід, навіть якщо вони разом в одній пляшечці - не мають доведеної ефективності!

Ефективність усіх трав'яних зборів лише на рівні 20%, тобто лише на рівні плацебо.