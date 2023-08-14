Лікар назвав "побочки" від болезаспокійливих ліків: які з них найнебезпечніші

Безпечних ліків немає. Кожен медикамент несе загрозу вашому життю та здоров'ю і може вас вбити. Будь-яке лікування - це компроміс між більшим та меншим злом.
Про це повідомив лікар-невролог з Києва Давид Щербина, розповівши про ліки проти болю та їхні "побочки".
Препарати групи НПЗП (нестероїдні протизапальні препарати) - найчастіші ліки у світі, якими лікують біль. Всі вони мають три основні ефекти: знеболюючий, протизапальний та жарознижувальний.
Вони поділяються на дві основні підгрупи:
Найчастіші їхні побочки, які є у всіх - це негативний вплив на ШКТ (можуть викликати виразки та кровотечі зі шлунка та кишечника) та серцево-судинні наслідки (інфаркт, інсульт, фібриляція тощо).
"Який буде найбезпечніший для вас особисто? Я не знаю. Крім того, кожна людина має різну індивідуальну чутливість до тих чи інших ліків, цим часто пояснюється те, що комусь один медикамент допомагає завжди, а іншому не допомагає взагалі, це нормально ", - написав Щербина.
Медик ще раз нагадав, що перед вживанням медикаментів потрібна консультація з лікарем.
Найбільш безпечним є Ібупрофен, за ним іде Парацетамол, Напроксен.
Небезпечними є - Диклофенак, Аспірин, Мелоксикам, Кетанов.
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