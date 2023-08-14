Лікар назвав "побочки" від болезаспокійливих ліків: які з них найнебезпечніші

Які побічні ефекти від ліків

Препарати групи НПЗП (нестероїдні протизапальні препарати) - найчастіші ліки у світі, якими лікують біль. Всі вони мають три основні ефекти: знеболюючий, протизапальний та жарознижувальний.

Вони поділяються на дві основні підгрупи:

неселективні інгібітори циклооксигенази (впливають на ЦОГ-1 та ЦОГ-2, це, наприклад, ібупрофен, диклофенак та ін.)

селективні інгібітори ЦОГ-2 - вони несуть менші ризики негативного на ШКТ (основна перевага).

Найчастіші їхні побочки, які є у всіх - це негативний вплив на ШКТ (можуть викликати виразки та кровотечі зі шлунка та кишечника) та серцево-судинні наслідки (інфаркт, інсульт, фібриляція тощо).

"Який буде найбезпечніший для вас особисто? Я не знаю. Крім того, кожна людина має різну індивідуальну чутливість до тих чи інших ліків, цим часто пояснюється те, що комусь один медикамент допомагає завжди, а іншому не допомагає взагалі, це нормально ", - написав Щербина.

Медик ще раз нагадав, що перед вживанням медикаментів потрібна консультація з лікарем.

Які ліки проти болю можна приймати

Найбільш безпечним є Ібупрофен, за ним іде Парацетамол, Напроксен.

Небезпечними є - Диклофенак, Аспірин, Мелоксикам, Кетанов.