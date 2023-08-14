UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Лікар назвав "побочки" від болезаспокійливих ліків: які з них найнебезпечніші

Чому болезаспокійливі ліки небезпечні (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Безпечних ліків немає. Кожен медикамент несе загрозу вашому життю та здоров'ю і може вас вбити. Будь-яке лікування - це компроміс між більшим та меншим злом.

Про це повідомив лікар-невролог з Києва Давид Щербина, розповівши про ліки проти болю та їхні "побочки".

Які побічні ефекти від ліків

Препарати групи НПЗП (нестероїдні протизапальні препарати) - найчастіші ліки у світі, якими лікують біль. Всі вони мають три основні ефекти: знеболюючий, протизапальний та жарознижувальний.

Вони поділяються на дві основні підгрупи:

  • неселективні інгібітори циклооксигенази (впливають на ЦОГ-1 та ЦОГ-2, це, наприклад, ібупрофен, диклофенак та ін.)
  • селективні інгібітори ЦОГ-2 - вони несуть менші ризики негативного на ШКТ (основна перевага).

Найчастіші їхні побочки, які є у всіх - це негативний вплив на ШКТ (можуть викликати виразки та кровотечі зі шлунка та кишечника) та серцево-судинні наслідки (інфаркт, інсульт, фібриляція тощо).

"Який буде найбезпечніший для вас особисто? Я не знаю. Крім того, кожна людина має різну індивідуальну чутливість до тих чи інших ліків, цим часто пояснюється те, що комусь один медикамент допомагає завжди, а іншому не допомагає взагалі, це нормально ", - написав Щербина.

Медик ще раз нагадав, що перед вживанням медикаментів потрібна консультація з лікарем.

Які ліки проти болю можна приймати

Найбільш безпечним є Ібупрофен, за ним іде Парацетамол, Напроксен.

Небезпечними є - Диклофенак, Аспірин, Мелоксикам, Кетанов.

 

Як ми раніше писали, лікар розповів, чи можна ділити капсули.

А ще писали про те, як насправді потрібно правильно приймати ліки.

Читайте РБК-Україна в Google News
лікаріпрепарати