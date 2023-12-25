Лікар назвав ознаки важкого алкогольного отруєння: потрібно викликати швидку

Під час зимових свят багато хто вживає алкогольні напої. Важливо знати про стан, що потребує термінової медичної допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Express.
Лікар Іосуб розповів про ознаки серйозного отруєння алкоголем.
Згідно з дослідженням, кожен відсоток збільшення продажів спиртних напоїв корелює зі збільшенням на 0,4% випадків смертельного отруєння алкоголем.
За словами лікаря, багато людей, як і раніше, не підозрюють про серйозність захворювання і про те, що алкогольне отруєння насправді може проявлятися низкою симптомів, тяжкість яких зазвичай прогресує.
До серйозних ознак отруєння відносять:
До вкрай важких симптомів відносять втрата свідомості, відсутність реакції, судоми або утруднене дихання. Це все може виникнути раптово, тому потрібна термінова медична допомога.
Найкращий спосіб - не вживати алкоголь. Однак, якщо ви все ж вирішили вживати алкогольні напої, варто дотримуватись таких порад::
Раніше ми повідомляли, що гірше для здоров'я - алкоголь чи сигарети.
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