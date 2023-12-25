Лікар назвав ознаки важкого алкогольного отруєння: потрібно викликати швидку

Що показали дослідження

Лікар Іосуб розповів про ознаки серйозного отруєння алкоголем.

Згідно з дослідженням, кожен відсоток збільшення продажів спиртних напоїв корелює зі збільшенням на 0,4% випадків смертельного отруєння алкоголем.

За словами лікаря, багато людей, як і раніше, не підозрюють про серйозність захворювання і про те, що алкогольне отруєння насправді може проявлятися низкою симптомів, тяжкість яких зазвичай прогресує.

Основні симптоми

До серйозних ознак отруєння відносять:

плутанина і дезорієнтація - одними з перших ознак того, що ви випили забагато, є сплутаність свідомості, невиразна мова і порушення координації

блювання - за цим може послідувати нудота і навіть блювання

гіпотермія або гіпервентиляція - отруєння алкоголем може призвести до падіння температури тіла (гіпотермія), а дихання може стати прискореним і поверхневим (гіпервентиляція)

втрата свідомості - викликає тривогу той факт, що в міру підвищення рівня алкоголю ви можете втратити свідомість

судоми - у важких випадках через вплив алкоголю на мозок можуть виникнути судоми

повільне або нерегулярне дихання - воно може стати нерегулярним або навіть зупинитися, що призведе до небезпечних для життя ситуацій

До вкрай важких симптомів відносять втрата свідомості, відсутність реакції, судоми або утруднене дихання. Це все може виникнути раптово, тому потрібна термінова медична допомога.

Як уникнути алкогольного отруєння

Найкращий спосіб - не вживати алкоголь. Однак, якщо ви все ж вирішили вживати алкогольні напої, варто дотримуватись таких порад::