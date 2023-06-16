Лікар назвав неочікуваний щоденний фактор, який заважає вам схуднути

У боротьбі із зайвою вагою важливо враховувати всі супутні фактори, які можуть впливати на цей процес. Якщо спеціалісти беруть такого пацієнта на супровід, то дізнаються найдрібніші деталі способу життя.
Лікар назвав один незначний, проте популярний фактор, який заважає скинути вагу. Про це пише видання Mirror.
Експерт переконаний, що багато хто не замислюється про щоденні напої, які вживає. А насправді саме це може стати причиною сповільненої втрати ваги.
Такі напої як кава, фруктовий сік та алкоголь найгірше підходять для схуднення, оскільки можуть містити величезну кількість калорій. Натомість ситості вони взагалі не подарують.
"Якщо ви добре харчуєтеся, займаєтеся спортом і дотримуєтеся здорового способу життя, але вага все ще росте, можливо, для цього є вагома причина. Каву, алкоголь і фруктові соки слід враховувати у споживанні калорій під час плану схуднення", - зазначає лікар.
Залежно від добавок у вашому напої (кількість цукру, жирність вершків, сиропи, згущене молоко тощо) калорійність зростає.
Таким чином випиваючи щодня чашка лате з цукром і вершками, за тиждень ви можете спожити на 1 330 калорій більше, ніж вам насправді потрібно. Саме це не дає вам ефективно позбуватися зайвої ваги.
Абсолютно ні, проте ви можете оптимізувати її вживання. Просто замініть висококалорійні напої на звичайну чорну каву або простий трав'яний чай.
Якщо ж без молока чи цукру кава вам не смакує, додайте їх до напою, але обов'язково врахуйте кількість калорій до свого раціону.
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