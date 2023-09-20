Лікар назвав недорогу дієту, яка підійде українцям

Українці останніми роками дедалі частіше стали цікавитися різними дієтами. У багатьох виникає питання, а чи є якась універсальна корисна і водночас недорога дієта, яку можна застосувати за таких хронічних проблем, як діабет та серцево-судинні хвороби. Таким людям підійде скандинавська дієта.
Про такий спосіб харчування пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram сімейного лікаря Михайла Цюрака.
Скандинавська, або нордична дієта включає такі продукти:
Ця дієта у фінансовому плані демократичніша, ніж середземноморська.
Середземноморська дієта дорожча, враховуючи ціни на продукти в Україні. Також набір продуктів скандинавської дієти більш звичний для українців, тоді як середземноморська дієта є трохи екзотичною.
У нашій країні є можливість вирощувати більшість компонентів скандинавської дієти на своїх городах (або збирати їх у лісі), тоді як середземноморська дієта потребує виключно покупних продуктів.
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