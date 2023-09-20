Лікар назвав недорогу дієту, яка підійде українцям

Які продукти входять до скандинавської дієти

Скандинавська, або нордична дієта включає такі продукти:

злакові: жито, ячмінь, овес (житній хліб та каші)

горох та квасоля

лісові ягоди

волоські горіхи

свіжі яблука, цибуля, часник, петрушка, кріп, капуста, огірки, помідори

м'ясо птиці (варене, запечене, тушковане)

яйця в помірній кількості

ферментовані молочні продукти (кефір, ряжанка, йогурт або звичайне квашене молоко)

ферментовані овочі: квашена капуста

страви з риби (лосось, скумбрія, оселедець). Йдеться про запечену або тушковану рибу та рибні супи

ріпакова та лляна олія

Які плюси скандинавської дієти

Ця дієта у фінансовому плані демократичніша, ніж середземноморська.

Середземноморська дієта дорожча, враховуючи ціни на продукти в Україні. Також набір продуктів скандинавської дієти більш звичний для українців, тоді як середземноморська дієта є трохи екзотичною.

У нашій країні є можливість вирощувати більшість компонентів скандинавської дієти на своїх городах (або збирати їх у лісі), тоді як середземноморська дієта потребує виключно покупних продуктів.