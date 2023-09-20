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Лікар назвав недорогу дієту, яка підійде українцям

Фото: Для кого призначено скандинавську дієту (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Українці останніми роками дедалі частіше стали цікавитися різними дієтами. У багатьох виникає питання, а чи є якась універсальна корисна і водночас недорога дієта, яку можна застосувати за таких хронічних проблем, як діабет та серцево-судинні хвороби. Таким людям підійде скандинавська дієта.

Про такий спосіб харчування пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram сімейного лікаря Михайла Цюрака.

Які продукти входять до скандинавської дієти

Скандинавська, або нордична дієта включає такі продукти:

  • злакові: жито, ячмінь, овес (житній хліб та каші)
  • горох та квасоля
  • лісові ягоди
  • волоські горіхи
  • свіжі яблука, цибуля, часник, петрушка, кріп, капуста, огірки, помідори
  • м'ясо птиці (варене, запечене, тушковане)
  • яйця в помірній кількості
  • ферментовані молочні продукти (кефір, ряжанка, йогурт або звичайне квашене молоко)
  • ферментовані овочі: квашена капуста
  • страви з риби (лосось, скумбрія, оселедець). Йдеться про запечену або тушковану рибу та рибні супи
  • ріпакова та лляна олія

Які плюси скандинавської дієти

Ця дієта у фінансовому плані демократичніша, ніж середземноморська.

Середземноморська дієта дорожча, враховуючи ціни на продукти в Україні. Також набір продуктів скандинавської дієти більш звичний для українців, тоді як середземноморська дієта є трохи екзотичною.

У нашій країні є можливість вирощувати більшість компонентів скандинавської дієти на своїх городах (або збирати їх у лісі), тоді як середземноморська дієта потребує виключно покупних продуктів.

 

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