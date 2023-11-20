Лікар назвав небезпечні "побочки" ібупрофену

Що потрібно знати про ібупрофен

Лікар Дебора Лі пояснила, що ібупрофен - це препарат, відомий як інгібітор ферменту ЦОГ. Прийом великих доз знеболювального може бути серйозним ризиком.

Ферменти ЦОГ необхідні виробництва простагландинів, які забезпечують захист слизової оболонки шлунка. Коли вони відключаються, вироблення шлункового слизу знижується, що може призвести до проблем із шлунково-кишковим трактом (ЖКТ).

"Великі дози можуть спричинити шлунково-кишкову кровотечу, пептичні виразки та/або панкреатит. Також може виникнути печінкова та ниркова недостатність", - повідомила лікар.

Побічні явища ібупрофену

За словами доктора Лі, ці побічні ефекти можуть виявитися вже через три дні після початку лікування ібупрофеном.

В одному дослідженні повідомили, що шлунково-кишкова кровотеча виникла у деяких здорових добровольців вже через три дні після початку прийому ібупрофену по 800 мг тричі на день.

За даними Національної служби охорони здоров'я Британії, звичайна доза для дорослих становить одну або дві таблетки або капсули по 200 мг тричі на день.

Однак у деяких випадках ваш лікар може призначити вищу дозу - до 600 мг, яку слід приймати чотири рази на день.

Якщо у вас виникла шлунково-кишкова кровотеча, викликана прийомом знеболювального, ваші випорожнення можуть стати першим сигналом тривоги. Якщо ви побачили кров - терміново зверніться до лікаря.