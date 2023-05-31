Лікар назвав найкорисніший хліб для здоров'я кишечника

Використання антибіотиків, рівень стресу та інші фактори можуть впливати на здоров'я вашого кишечника. Те, що ми їмо, безпосередньо пов'язане зі станом нашого здоров'я.

Про те, який хліб дуже корисний для вашого кишечника, розповів Вілл Булсевич, доктор медичних наук, гастроентеролог із Чарльстона, Південна Кароліна.

Який хліб найкорисніший для кишечника

Медик упевнений, що хліб на заквасці – це дуже цінний продукт для здоров'я.

"Найкращий хліб для травлення та здоров'я кишечника - це хліб на заквасці. Тісто на заквасці неймовірне, тому що ці мікроби перетворюють борошно", - пояснює доктор Булсевич у Instagram.

"Бактерії повільно ферментують його, вивільняючи вітаміни, додаткові поживні речовини, нові форми клітковини, хочете, вірте, хочете ні", - зазначає він.

Чарівність закваски полягає в тому, що ви можете використовувати силу природних дріжджів, щоб зробити напрочуд корисний для кишечника продукт.

У заквасці менше глютену і менше фруктанів (полімери фруктози), додає доктор Булсевич. Якщо у вас непереносимість глютена і ви щосили намагаєтеся їсти звичайний хліб, ви повинні спробувати закваску.

Хліб на заквасці виглядає дуже смачно (фото: eatingwell.com)

Не дивно, що цей продукт потрапив до списку найкорисніших видів хліба та найкращих вуглеводів, які не викликають здуття живота.

Які ще плюси хліба на заквасці

Користь для здоров'я закваски не закінчується. Завдяки унікальному природному процесу ферментації продукти на основі закваски містять пребіотики, пробіотики і мають досить низький глікемічний індекс.

