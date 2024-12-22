Лікар назвав інфекцію, яку можна підхопити від тренажерів в спортзалі

Як можна заразитись

Доктор Джо Віттінгтон висловився щодо дивних тверджень про те, що інфекція, що передається статевим шляхом (ІПСШ), може поширюватися через обладнання в тренажерному залі.

Занепокоєння вперше поширилося на мережі після того, як один користувач заявив, що він заразився після того, як витер очі рушником, який поклав на сидіння тренажера.

Тоді він звернувся до лікаря зі скаргами на "рожеві очі", яка свідчить про кон’юнктивіт - інфекцію повік. Однак, причиною може бути хламідіоз.



















Але крім цих класичних ознак, на які не завжди звертають увагу, варто виділити ще одну: інфекцію очей.

Хламідійний кон'юнктивіт вражає одне око, хоча може охоплювати й обидва. Серед основних симптомів: набряк повіки, червоні/рожеві очі, утворення скоринки на віях, погіршення зору та злипання повік.

Така інфекція має свій інкубаційний період: 1-2 тижні. Сама хвороба, якщо її не лікувати, може тривати до 18 місяців. Для усунення інфекції пропонується антибіотикотерапія.