Лікар назвав інфекцію, яку можна підхопити від тренажерів в спортзалі

Лікар заявив, що відвідувачі спортзалу можуть заразитися хламідіозом від тренажерів. Хламідійний кон'юнктивіт може проявлятися "рожевими очима" і варто вчасно розпочати лікування.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Morror .

Як можна заразитись

Доктор Джо Віттінгтон висловився щодо дивних тверджень про те, що інфекція, що передається статевим шляхом (ІПСШ), може поширюватися через обладнання в тренажерному залі.

Занепокоєння вперше поширилося на мережі після того, як один користувач заявив, що він заразився після того, як витер очі рушником, який поклав на сидіння тренажера.

Тоді він звернувся до лікаря зі скаргами на "рожеві очі", яка свідчить про кон’юнктивіт - інфекцію повік. Однак, причиною може бути хламідіоз.

"Швидше за все, хтось спітнів на сидінні тренажера, на яке ви поклали свій рушник і витерли ваше обличчя, що спровокувало почервоніння очей", - стверджує він.

У більшості людей, які мають хламідіоз, немає жодних симптомів і вони можуть проявлятися по-різному у чоловіків і жінок. Вони також можуть проявитися через тиждень або через кілька місяців після зараження.

Симптоми хламідіозу

До симптомів хламідіозу у жінок відносять:

виділення з піхви, які не є нормальними

кровотечі після сексу або між менструаціями

відчуття печіння під час сечі

біль у нижній частині живота

Симптоми хламідіозу у чоловіків

білі, мутні або водянисті виділення

печіння та свербіж навколо статевого органа

відчуття печіння під час сечі

Інші симптоми у чоловіків і жінок

біль у горлі

почервоніння очей, біль і виділення

Але крім цих класичних ознак, на які не завжди звертають увагу, варто виділити ще одну: інфекцію очей.

Хламідійний кон'юнктивіт вражає одне око, хоча може охоплювати й обидва. Серед основних симптомів: набряк повіки, червоні/рожеві очі, утворення скоринки на віях, погіршення зору та злипання повік.

Така інфекція має свій інкубаційний період: 1-2 тижні. Сама хвороба, якщо її не лікувати, може тривати до 18 місяців. Для усунення інфекції пропонується антибіотикотерапія.