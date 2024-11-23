Лікар назвав дуже небезпечні напої, які можуть зашкодити вашому організму

Сучасний ритм життя часто змушує нас шукати швидкі способи підбадьоритися. Для багатьох рішенням стають енергетичні напої. Але чи безпечні вони для вашого організму?

На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис в Instagram сімейного лікаря Михайла Цюрака.

Склад енергетичних напоїв

Енергетики містять компоненти, які стимулюють організм, але можуть мати небажані наслідки:

Кофеїн

Основний стимулятор, який активує нервову систему. Вміст у банці енергетика може перевищувати 200-300 мг, що близько до безпечної добової норми. Для порівняння, в чашці кави міститься 80-120 мг кофеїну.

Цукор

У деяких напоях його до 30-50 г на банку – це приблизно 6-10 чайних ложок! Надмірне споживання цукру сприяє ожирінню, розвитку діабету, проблемам із зубами та підвищенню рівня інсуліну.

Таурин

Амінокислота, яка працює в синергії з кофеїном, підсилюючи його стимулюючу дію. Хоча таурин природно міститься в організмі, додаткові дози в напоях можуть викликати перенапруження нервової системи.

Екстракти рослин (гуарана, женьшень, мате)

Ці натуральні добавки також містять кофеїн і стимулятори. Вони підсилюють загальний ефект, що може спричиняти надмірну активність, тривожність або проблеми зі сном.

Штучні підсолоджувачі та барвники

У "безцукрових" версіях енергетиків замість цукру використовують підсолоджувачі, які не завжди безпечні для здоров’я.

Ризики для здоров’я

Серцево-судинна система

Енергетики збільшують частоту серцевих скорочень і підвищують артеріальний тиск. Це створює ризик розвитку аритмій, гіпертонії, інсультів і навіть серцевих нападів, особливо у людей із захворюваннями серця.

Нервова система

Високі дози кофеїну можуть викликати тривожність, нервозність, безсоння, дратівливість і залежність. У підлітків і молоді це може впливати на розвиток мозку та здатність концентруватися.

Шлунково-кишковий тракт

Висока кислотність енергетиків подразнює шлунок, підвищуючи ризик гастриту, печії та виразкової хвороби.

Зневоднення

Сечогінний ефект кофеїну може призводити до втрати рідини, що небезпечно під час фізичних навантажень або спеки.

Як вживати енергетики без шкоди для здоров’я?